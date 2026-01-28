Jalisco será clave en inversión federal para rehabilitación de carreteras: María Padilla

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) alista una inversión que califican de histórica para rehabilitar la red carretera federal, con impacto directo en Jalisco, entidad que será prioritaria por su papel estratégico en movilidad regional y por los retos rumbo al Mundial, según lo expresado por María Padilla, delegada de la SICT en Jalisco.

La funcionaria señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una bolsa de 50 mil millones de pesos para conservación carretera a nivel nacional, monto del cual casi nueve mil millones de pesos serán para la región occidente, en la que se encuentra Jalisco, con lo que se prevé intervenir de forma integral las vialidades federales.

Padilla detalló que los trabajos ya comenzaron desde meses atrás con presupuesto extraordinario y múltiples frentes activos, particularmente en la carretera federal 80, donde opera el llamado “tren de pavimentación” desde Ojuelos hacia Guadalajara, además de obras desde Autlán hacia la capital jalisciense.

“Viene una gran cantidad de 50 mil millones de pesos para todo el país, de los cuales, para la región de donde se encuentra Jalisco, pues, son casi 9 mil millones de pesos, y Jalisco… vamos a estar dentro de los estados más chequeados”, afirmó la delegada.

El reparto exacto por entidad de la bolsa regional todavía no está definido, debido a que depende de necesidades técnicas y condiciones climáticas para ejecución en temporada de secas y lluvias, aunque recalcó que el objetivo es cubrir todas las carreteras federales en el estado durante el año.

Reunión María Padilla, SICT y Roberto Escobedo, CMIC Jalisco (Cortesía)

Sobre la carretera a Chapala, una de las más conflictivas por el alto flujo vehicular, la delegada explicó que se analizan esquemas de intervención para reducir afectaciones, incluyendo trabajos nocturnos y ajustes para evitar horas pico.

En cuanto a la participación del sector privado, Padilla afirmó que se busca impulsar a empresas locales mediante licitaciones públicas y convocatorias abiertas dirigidas a colegios, cámaras y universidades, aunque precisó que el proceso se rige por criterios técnicos, costos y experiencia.

Roberto Escobedo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco, expresó el respaldo del empresariado a la estrategia federal de rehabilitación carretera y subrayó que la infraestructura también puede ser herramienta para fortalecer la convivencia social.

“La participación de los empresarios de Jalisco… será de apoyo total a las políticas que se implementan desde la delegación… queremos influir desde la infraestructura que se construye en el estado”, sostuvo Escobedo.

La CMIC reiteró que mantendrá coordinación con la delegación de la SICT para impulsar obras con visión de largo plazo, especialmente ante el crecimiento de la demanda logística y de movilidad que se espera en Jalisco en los próximos años.