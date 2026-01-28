Llevan al penal femenil a funcionaria de Jalisco que dotó de placas a un Ferrari robado en Estados Unidos

Acusada de expedir unas placas de circulación a un automóvil Ferrari que resultó tener reporte de robo en el extranjero, una funcionaria del Gobierno de Jalisco fue detenida e imputada por la Fiscalía del Estado.

Norma Ilda “N”, quien trabaja como agente de control vehicular, dependiente del Servicio Estatal Tributario, debe responder por su presunta participación en el delito de falsificación de documentos, en una audiencia que se desarrollará en el complejo penitenciario de Puente Grande este 30 de enero.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social se encargó de las investigaciones por un caso denunciado recientemente, luego de que el vehículo de lujo fue detenido en la ciudad de Morelia por de circular a exceso de velocidad, y al realizar su inspección, las autoridades michoacanas dejaron al descubierto que el automóvil estaba reportado como robado en Estados Unidos, pero portaba placas de circulación expedidas en Jalisco.

Las investigaciones de la Fiscalía de esta entidad federativa señalaron a Normal Ilda “N” como quien “facilitó” las láminas para el coche y le imputaron cargos por falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado, organismos autónomos, ayuntamientos o de documentos de crédito.

Tras su captura, la señalada fue trasladada al penal femenil, en donde permanecerá en prisión preventiva justificada, por lo menos hasta que se realice este viernes la audiencia en la que se decida si se le vincula a proceso.

La Fiscalía del Estado advirtió “que no permitirá que ningún servidor público vulnere la confianza ciudadana ni utilice su cargo para encubrir actos ilícitos”.