Piden a diputados gestionar que la Guardia Nacional acuda a las búsquedas de desaparecidos en Jalisco

. .

Por falta de legisladores, no pudo sesionar la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso.

La Comisión la integran ocho diputados y únicamente tres estuvieron presentes en el salón Legisladoras. Acudieron Candelaria Ochoa, Aurelio Fonseca y la presidenta de esa instancia, Tonantzin Cárdenas Méndez. La diputada Itzul Barrera sí estaba presente en la sede legislativa.

Los que no acudieron fueron Montserrat Pérez Cisneros, Leonardo Almaguer, Omar Cervantes y Valeria Ávila.

En entrevista posterior, Tonantzin Cárdenas, señaló que en la sesión se iban a votar diferentes temas, entre ellos acordar una visita de los diputados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), atender las quejas que han presentado colectivos de familiares de desaparecidos, quienes piden que la Guardia Nacional esté presente con ellos, cuando realizan búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.

“Otro de los acuerdos tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional en las búsquedas, entendemos que la coordinación que está a cargo de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, también deberían coordinarse con las autoridades federales, para que asistan a todos los procesos de búsqueda. Las familias constantemente -y yo misma- hemos sido testigos de ello, se sienten mucho más seguras cuando hay presencia de la Guardia Nacional que cuando están solamente las autoridades estatales”, dijo.

La Comisión legislativa también quiere hacer un exhorto a ayuntamientos y al gobierno de Jalisco, para que respeten las fichas de búsqueda de personas que se pegan en el mobiliario urbano.

Además, le legisladora dijo que hay quejas de colectivos sobre la inutilidad de los robots que habilitó la Policía de Zapopan para ayudar en la localización de restos humanos en sitios de inhumación clandestinos. La idea es pedir que la autoridad responsable revise la capacitación del personal que opera los robots y se cercioren que los equipos no tienen fallas en su operación.