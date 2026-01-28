Quieren dejar atrás los Anexos y crear Centros de Paz Libres de Violencia para la Atención de las Adicciones

. .

Los Centros de Rehabilitación de Adicciones, conocidos como anexos deben transformarse. Se propone que los alrededor de 1,400 Centros que existen en Jalisco tengan mayor regulación y sobre todo, un nuevo modelo de atención, con base en el respeto a los derechos humanos, basado en la cultura de la paz y con atención integral otorgada por profesionales, informó el diputado del PAN, César Madrigal Díaz.

El tema se abordó durante el Foro para la Reforma a la Ley de Salud Mental y Adiciones, realizado en el Congreso del Estado, en el que participaron la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz y la No Violencia y el Consejo Nacional de Consejeros, quienes proponen cambiar el modelo de atención.

Quieren que se les llama Centro de Paz Libres de Violencia y Emocionalmente Seguros para la Atención de las Adicciones y la Salud Mental, en donde queden prohibidos los ingresos forzosos, la tortura, las golpizas y los castigos físicos.

El diputado César Madrigal explicó la propuesta de reforma a la ley:

“El número 1 es que se cuente con un Instituto para supervisar estos centros, para que puedan darles la licencia de funcionamiento y que los estén vigilando constantemente y que, en caso de que haya anomalías graves, se les apliquen sanciones, además de la clausura, que puedan ir a la cárcel por esta negligencia criminal cometidas contra los derechos humanos de estos ciudadanos”, expresó.

Pedro Damián Aceves presidente del Consejo Nacional de Consejeros, Capítulo Jalisco, precisó que una vez que se reforme la ley, se les daría un plazo de doce meses para regularizar su situación a los centros de atención y se capacite a su personal para aplicar un modelo terapéutico basado en evidencia científica.

Actualmente, en Jalisco ya hay 17 Centro de Paz Libres de Violencia y Emocionalmente Seguros para la Atención de las Adicciones y la Salud Mental, los cuales operan con éxito.

Esperanza Loera Ochoa, presidenta de la Academia de Derechos Humanos de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), informó que va en aumento la cantidad de personas que ha consumido alguna droga ilegal. En Jalisco, 13.6% de la población entre 12 y 65 años de edad, ha incurrido en esa práctica.