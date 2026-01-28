Tres adolescentes escapan de campo de adiestramiento en Sinaloa; a uno de ellos lo engancharon en TikTok

Adolescentes que se hallaban en un campo de reclusión en Sinaloa

Tres muchachos menores de edad oriundos de Jalisco escaparon de un campamento de reclusión del crimen organizado en Sinaloa, a donde fueron trasladados luego de recibir falsas ofertas de trabajo.

Por los tres existían denuncias interpuestas por sus familias, con las que ya fueron reintegrados por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, de la Fiscalía del Estado.

Los adolescentes aseguraron que lograron huir de un centro cautiverio en donde recibían entrenamiento por parte de un grupo de la delincuencia “hasta llegar a una localidad sinaloense” en donde pidieron ayuda a las autoridades de esa entidad federativa, quienes se encargaron de informar a la Fiscalía de Jalisco, la que a su vez dio a conocer públicamente el caso, una vez que los afectados estuvieron en sus hogares.

Fue a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas que se logró traer a los tres a tierras jaliscienses, en donde fueron reintegrados con sus familiares.

La Fiscalía de Sinaloa colaboró con la de Jalisco

“Cada uno de ellos contaba con una carpeta de investigación abierta tras sus desapariciones, registrada una el 12 de octubre de 2025, la segunda el 13 de diciembre de 2025 y la tercera el 8 de enero de 2026″, señaló la Fiscalía.

“Uno de ellos presuntamente respondió a anuncios vistos a través de la red social TikTok, mientras que los dos restantes fueron al parecer invitados por un conocido”, agregó la dependencia estatal.

SE CONFIRMA LA RUTA DE RECLUTAMIENTO

En agosto del 2025, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que algunos jóvenes lamentablemente se incorporan a las filas de manera voluntariamente, pero muchos otros son enganchados con engaños por el crimen organizado.

Dijo que la Fiscalía del Estado había detectada una ruta por la que son llevadas las víctimas de desaparición, y que primero las tenían adiestrando en Zacatecas; de ahí eran llevadas a Nayarit y finalmente las trasladaban a Sinaloa.

El titular del Ministerio Público en Jalisco indicó que las redes sociales eran usadas para engañar y reclutar a los jóvenes.