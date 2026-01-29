Área de Rehabilitación Física de Tlaquepaque suma cerca de 3 mil atenciones desde abril de 2025

Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud de las y los habitantes del municipio, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque mantiene en funcionamiento, desde abril de 2025, el área de Rehabilitación Física, habilitada para responder a la creciente demanda de este tipo de servicios en la población.

La titular de la Secretaría de Salud municipal, Evangelina Torres Vázquez, informó que a la fecha se han brindado alrededor de tres mil atenciones, lo que refleja la necesidad de contar con espacios accesibles para la recuperación física y el bienestar de las y los pacientes.

Detalló que el área cuenta con tres fisioterapeutas y prestadores de servicio, quienes atienden de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas, además de disponer del equipamiento necesario para ofrecer terapias especializadas.

Área de Rehabilitación Física de Tlaquepaque (Cortesía)

Para acceder al servicio, es indispensable presentar una prescripción médica emitida por un traumatólogo o por un médico especialista en medicina física y rehabilitación, o en medicina del deporte. El costo de la consulta de atención en rehabilitación es de 97 pesos.

Entre los tratamientos que se brindan se encuentran la valoración previa por personal especializado, así como terapias de electroestimulación y ejercicios específicos, diseñados de acuerdo con el tipo de lesión, con el propósito de contribuir a una recuperación segura y efectiva.

La unidad de Rehabilitación Física se encuentra ubicada en Servicios Médicos Municipales, en Marcos Montero Ruiz número 959, colonia Álamo, y opera de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.