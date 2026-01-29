Da Quirino seguimiento con INFONAVIT a la recuperación de vivienda abandonada en Tlajo

Con el objetivo de dar seguimiento a la agenda prioritaria de recuperación de vivienda abandonada en el municipio, este jueves se realizó una reunión de trabajo entre funcionarios del Gobierno de Tlajomulco, encabezados por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

En el encuentro participaron Darío Aceves López, gerente de Reinserción de Vivienda Regenerada del INFONAVIT, y Elizabeth Delgado Groves, subgerente del área, así como el coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, René Caro Gómez, además de personal técnico y jurídico del Ayuntamiento.

Durante la mesa de trabajo se avanzó en la revisión documental y en la definición de los aspectos jurídicos que darán sustento a un convenio de colaboración, con el cual se pretende iniciar el proceso de rehabilitación de viviendas que cuenten con viabilidad legal.

“De verdad que me da mucho gusto recibirlos, porque seguimos dando pasos en esta ruta prioritaria que tiene nuestro municipio en la recuperación de vivienda. Ha sido una reunión productiva; ya tenemos avances importantes. Nos llevamos tareas todos, entre ellas la revisión de la documentación precisa de las viviendas más factibles de recuperar en términos jurídicos y, a partir de ello, la firma de un convenio que vamos a celebrar con el INFONAVIT. Posteriormente, se desdoblará todo el proceso para la recuperación de vivienda”, destacó el alcalde.

Tlajo trabaja con el INFONAVIT para recuperar casas abandonas (CHAFF/Cortesía)

El objetivo del esfuerzo conjunto es recuperar casas actualmente deshabitadas, rehabilitarlas y ponerlas nuevamente a disposición de la población a precios accesibles, aprovechando que ya cuentan con servicios públicos, infraestructura urbana y un entorno que puede fortalecerse en seguridad y habitabilidad.

Además, la estrategia busca fortalecer el tejido social y aprovechar de manera ordenada la infraestructura existente en distintas zonas del municipio, evitando que viviendas abandonadas se conviertan en focos de deterioro urbano.

En la reunión se reiteró que este es un proceso técnico que se desarrollará por etapas, priorizando la certeza jurídica, la viabilidad financiera y la agilidad administrativa, con el objetivo de que Tlajomulco se convierta en un referente nacional en materia de recuperación de vivienda social, en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.