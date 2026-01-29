Desconfían de resultados de la Encuesta de Percepción del Transporte 2025

Las diputadas Alejandra Giadans, Mariana Casillas y Alondra Fausto. Le sigue Patricia Martínez de Imeplan. La comparecencia duró 3 horas con 15 minutos.

Durante tres horas con 15 minutos, diputadas de Futuro, Morena y del PRI, integrantes de la Comisión de Gestión Metropolitana y representantes de colectivos ciudadanos, le hicieron múltiples críticas a la directora del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Patricia Martínez, a quien le dijeron que la Encuesta de Percepción del Transporte Público 2025 estuvo “sesgada y manipulada”, por lo que no creen en sus resultados.

La encuesta elaborada por un despacho particular contratado por el Imeplan le otorga una calificación general de 4.02 al servicio de transporte en la ciudad, en una escala del 0 al 5. La traducción de esa calificación es de 8.04 puntos, en una escala tradicional del 0 al 10.

La funcionaria estatal fue convocada por la comisión legislativa para que explicara cómo se elaboró la encuesta y diversas dudas al respecto del estudio hecho el año pasado a 2 mil 961 encuestados.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, aseguró que la encuesta aplicada a usuarios no es creíble, pues el transporte público está en un punto de crisis que lo puede acreditar cualquier pasajero habitual, sobre todo en las rutas regulares que dan servicio en colonias de la periferia.

“La encuesta que hoy se presenta no describe la realidad del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, la simplifica, la reduce mucho, y sobre todo, invisibiliza a quienes sufren todos los días las consecuencias del mal servicio y esto no es un problema de percepción, es un problema de diseño y de método. De 175 rutas convencionales, donde se mueven más de 1.6 millones diariamente, se eligieron solamente 56 rutas, apenas 30%, cuando en las muestras de años anteriores se había llegado hasta el 80%”, explicó Casillas.

La directora del Imeplan defendió los resultados de la encuesta, que le da una calificación de 4.39 a las tres líneas del Tren Ligero -el servicio mejor calificado de la ciudad- y de 3.99 a las rutas de Mi Macro y a las rutas regulares.

“Con toda la humildad también, justo por eso, contratamos a un despacho y lo hacemos año con año, que son quienes tienen el aval técnico para poder realizar un trabajo así, que requiere de profesionales en estadística, que conozcan de las metodologías, justo para garantizar esta representatividad. Por eso, realizamos una licitación pública y usted puede revisar desde la licitación, se entregan los cuestionarios y viene de manera muy clara que debe ser en apego a la norma”, respondió Patricia Martínez.

Las diputadas de Morena y de Futuro, Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas, respectivamente, cuestionaron que se haya pagado a un despacho privado para hacer la encuesta . Ochoa dijo que es claro que “el transporte público no es público, es privado, se financia con recursos públicos y da un pésimo servicio”.

De los colectivos, Adonais González Lee, de la asociación Pasos Blancos, fue claro al afirmar que no creen en la encuesta. “Una calificación 4 sobre 5 quiere decir que tenemos un transporte de calidad casi perfecto y eso no lo creemos”, subrayó.

Fernando Casarín, representante del colectivo Movilidad ITESO, aseveró que “se eliminó sistematicamente de la muestra las rutas que presentan el colapso operativo más severo”.

La diputada de MC, Verónica Jiménez, criticó la “postura grosera” de algunas legisladores de oposición y señaló que la titular del Imeplan fue invitada al Congreso para presentar los resultados de la Encuesta, sin embargo, ella no es responsable de la operación del servicio de transporte.

Incluso, la emecista dijo que en ocasiones “el Congreso pierde su carácter social y se convierte en un mercado”.