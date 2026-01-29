El Congreso de Jalisco tiene 408 iniciativas sin resolver

Brenda Carrera, diputada del PVEM. Dos comisiones legislativas concentran más de 50% del rezago.

A lo largo de 2025, en el Congreso de Jalisco los diputados presentaron 714 iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo legislativo. Sin embargo, de ese total, 408 no han sido dictaminadas, lo que pone en evidencia que existe un rezago de más de 50%, advirtió la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García.

De ese total, dos comisiones concentran más de la mitad de los asuntos “congelados”. La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la legisladora de Morena, Norma López, y la Comisión de Estudios Legislativos, que encabeza la diputada de Morena, Itzul Barrera. Entre ambas, tienen 208 asuntos sin resolver.

Sin dar nombres, Brenda Carrera dijo que hay diputadas y diputados que están distraídos por estar trabajando en temas partidistas rumbo a las elecciones de 2027 y no acuden a laborar al Congreso.

“¿Es negligencia?, ¿ineptitud?, ¿falta de conocimientos legales?, posiblemente exceso de trabajo o distractores, como andar en campaña buscando alcaldías para el 27, descuidando su responsabilidad y no cumplir cabalmente para lo que fueron elegidos. Todo esto tiene un costo al erario y no son tres pesos”, precisó.

Este rezago cuesta dinero. El Congreso local ejerció en 2025 un gasto de 1,053 millones de pesos.

La legisladora propuso crear una Comisión Especial que supervise a las 18 comisiones que integran el Congreso y que rinda un informe mensual sobre el trabajo y los asuntos pendientes que tiene cada instancia.

“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se está trabajando en este Congreso y si realmente estamos cumpliendo con la responsabilidad que nos fue conferida. La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser un discurso, deben ser una práctica cotidiana”, dijo.

Por su parte, en entrevista posterior, la diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, respondió a las críticas y señalamientos de su ex compañera de partido.

“(A) la diputada, pues yo la respeto, su facultad es presentar iniciativas y la mía como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales es darles a todos los diputados la atención que todos merecen, por ende, no es lo mismo una Comisión que dictamina un asunto al año a una Comisión que dictamina 200 al año. Entonces, rezago no lo hay, si nos vamos a estadísticas, supero como en 700% del trabajo a todos”, finalizó Norma López.