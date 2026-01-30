Avanza en comisión del Congreso reforma para permitir la “unión civil por tiempo determinado”

Sesión de la Comisión, presidida por la diputada Norma López. El legislador del PAN, Isaías Cortés, se abstuvo.

Jalisco sería el primer estado del país y el único lugar en el mundo que cuente con la Unión Civil por Tiempo Determinado, esto es, una especie de matrimonio temporal, tras del cual las parejas se podrían separar sin necesidad de un juicio complicado como sucede hoy con los divorcios.

La iniciativa de reforma al Código Civil del Estado pasó el primer filtro al aprobarse en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. Aún falta que se presente a votación del pleno de 38 diputados. El diputado del PAN, Isaías Cortés se abstuvo.

La Unión Civil Temporal es una opción para quien no cree en la figura del matrimonio tradicional, informó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, autor de la iniciativa, quien aclaró que esto no desaparece la figura legal del matrimonio.

“Esto hay que comunicarlo bien, es una figura aparte. El derecho al aborto, no obliga a nadie a abortar, el derecho a casarse con una persona del mismo sexo, no te obliga a hacerlo. El tener una figura como matrimonio temporal o Unión Civil por Tiempo Determinado -como le estamos llamando- no te obliga a hacerlo. Mira, yo llevo 30 años casado y no creo que vaya a hacer una figura que yo vaya a utilizar, sin embargo, hay personas que lo han visto bien. Yo creo que no ha habido una iniciativa a nivel nacional que haya tenido tanto impacto en medios nacionales e internacionales”, explicó Velázquez.

La diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que se aprobó la iniciativa, luego de que se le quitó el nombre de “matrimonio temporal” y dejarlo como “Unión Civil por Tiempo Determinado”. ¿Es útil?, se le preguntó.

“Que lo decidan las personas que la quieran o no utilizar. Inútil para quien no lo va a utilizar, para quien se quiera casar, inútil para quien quiera vivir así sin certidumbre jurídica y puede ser útil para quien lo quiera utilizar. No es contrato, es unión y sería ante el Registro Civil”, dijo.

El diputado Enrique Velázquez afirmó que estas uniones temporales entre parejas lo que busca es darles derechos a las partes, sobre todo hoy, que existen miles de personas que viven en pareja en unión libre y no tienen derechos.