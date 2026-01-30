Le ponen pausa a reforma que busca imponer tope al alza en la renta de viviendas

Mariana Casillas, diputada de Futuro. Establece que su iniciativa cobra importancia en el contexto del año mundialista en Guadalajara.

La iniciativa de reforma al Código Civil que presentó la diputada de Futuro, Mariana Casillas, para imponer un tope a la renta de viviendas en Jalisco, se retiró de la discusión y votación en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso.

La reforma establece que un propietario que tiene una vivienda en renta no puede incrementar el alquiler más allá del índice inflacionario anual. Esto evita que se disparen las rentas y sobre todo, en el contexto este año que se realizará el Mundial de Futbol 2026 y que pone presión para el mercado inmobiliario.

El diputado del PAN, Isaías Cortés, pidió en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se retirara el tema de la orden del día y así se hizo. Esta es la tercera vez que se retira la iniciativa, lamentó la autora, Mariana Casillas.

“Esta iniciativa es muy importante, sobre todo en el contexto de que la ciudad va a recibir eventos mundialistas durante estos próximos meses, porque esta iniciativa lo que busca es que podamos tomar el incremento al precio de la renta, eso significa que si yo tengo un contrato en algún departamento donde estoy arrendando, la próxima vez que se me suba la tarifa del contrato, no pueda aumentar más de lo proyectado en la inflación, por el Banco de México”, dijo.

Mariana Casillas lamentó que esta iniciativa que protege a las familias o personas que rentan un departamento o una casa, no tenga el respaldo de todos los diputados.

“Sí, en todas (las veces que se ha retirado el dictamen) la justificación es que no hay consenso por parte de los diputados de la Comisión. Sin embargo, en la Comisión pasada efectuada en diciembre, hubo un acuerdo para que se pudiera subir ya en esta sesión del mes de enero y aprobarse justamente con el dictamen que solamente evalúa la iniciativa que nosotros hicimos”, explicó.

La autora de la reforma dio a conocer que su iniciativa se unió con otra iniciativa similar de la diputada Brenda Carrera, solo que la de ella buscaba topar la renta no mas de 6% de incremento. “Nosotros lo que buscamos es que sea solamente la proyección inflacionaria y al haber esta mezcla hubo algunos desacuerdos por parte de los diputados. Ahora que se decide solamente dictaminar mi iniciativa es que deciden por tercera vez bajarla”, aseveró.

La legisladora no sabe con precisión si existe alguna presión de empresarios inmobiliarios. Lo cierto es que el tema lo quieren “congelar”, denunció Mariana Casillas.