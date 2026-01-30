Tlaquepaque amplía atención médica con nuevo servicio de rehabilitación física

Con el propósito de reforzar los servicios de salud y responder a la creciente demanda de atención especializada, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en operación el área de Rehabilitación Física, la cual funciona desde abril de 2025 dentro de los Servicios Médicos Municipales.

La titular de la Secretaría de Salud municipal, Evangelina Torres Vázquez, informó que este espacio fue habilitado para ofrecer atención integral a personas que requieren procesos de recuperación física, y destacó que hasta el momento se han otorgado alrededor de tres mil atenciones.

El área cuenta con tres fisioterapeutas, además de prestadores de servicio, quienes brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y dispone del equipamiento necesario para la aplicación de terapias especializadas en rehabilitación.

Para acceder al servicio, las y los pacientes deben presentar una prescripción médica emitida por un traumatólogo o por un especialista en medicina física y rehabilitación o medicina del deporte. El costo de la consulta es de 97 pesos, lo que permite ofrecer atención accesible a la población.

Entre los servicios que se proporcionan se incluyen valoración previa por personal especializado, terapias de electroestimulación y ejercicios terapéuticos personalizados, diseñados de acuerdo con el tipo de lesión, con el objetivo de contribuir a la recuperación y mejorar la calidad de vida de las y los usuarios.

La unidad de Rehabilitación Física se encuentra ubicada en Servicios Médicos Municipales, en Marcos Montero Ruiz número 959, colonia Álamo, y opera en el mismo horario que el resto de los servicios médicos municipales.