Incendian en Guadalajara seis vehículos durante la madrugada

Durante la madrugada del 1 de febrero, se registró el incendio de seis vehículos en las colonias Moderna y Ferrocarril, en el municipio de Guadalajara, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los siniestros ocurrieron en diferentes puntos de las colonias señaladas, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar vehículos envueltos en llamas; dos autos se encontraban en el cruce de las calles Bruselas y Francia; uno en Niños Héroes y Federalismo; dos más en Rayón y Niños Héroes, otro en Niños Héroes y Venezuela.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Guadalajara para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros automotores o a viviendas cercanas.

Testigos indicaron que los incendios habrían sido provocados por hombres que viajaban en un automóvil y que, presuntamente armados, iniciaron el fuego directamente en las bocas de combustible de los vehículos, para después retirarse del lugar.

Tras los hechos, el Gobierno de Guadalajara emitió un comunicado en el que informó que colaborará en las investigaciones con las autoridades correspondientes para dar con él o los responsables.

El Ayuntamiento detalló que la División de Inteligencia de la Comisaría de Guadalajara ya trabaja en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, y subrayó que no se registraron personas lesionadas.

Adicionalmente, el Gobierno municipal anunció que la Comisaría tapatía reforzará la vigilancia en estas zonas.