Igualdad Animal: Presentan iniciativa de Ley General de Protección Animal

Presentaron iniciativa

El pasado 21 de enero llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa impulsada por la organización Igualdad Animal México para que el Congreso de la Unión expida la primera Ley General de Protección Animal, luego de que el Poder Legislativo ha incumplido con el plazo que estableció la Constitución, pues dicha normativo tuvo que ser legislada a más tardar a mediados de 2025.

Presentada por la Diputada Laura Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa propone establecer estándares, responsabilidades y obligaciones para esta tarea en favor de todos los animales del país.

Entre ellos están: reconocer a los animales como seres sintientes, conscientes y sujetos de protección; la protección de todos los animales que se encuentren de forma permanente o transitoria en el territorio nacional; la distribución de competencias entre Federación, estados y municipios; la creación de un Consejo Estatal de Bienestar Animal en cada entidad federativa, el cual estará conformado por funcionarios públicos, academia y sociedad civil; así como protecciones específicas para animales de compañía, utilizados para el trabajo, en investigación y para el consumo humano.

En en Palacio de San Lázaro, Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México, señaló que “esta iniciativa recopila y sistematiza el trabajo conjunto de organizaciones e instituciones y parte de algo fundamental: reconoce a los animales como sintientes y establece una ley de orden público e interés social, para que no dependa de voluntades, modas o coyunturas.

Además, añadió que se propone un principio progresista en México y el mundo, el “principio pro animal”, que permitirá que cuando haya duda, la autoridad debe interpretar la norma en el sentido más favorable al bienestar del animal.

Responsabilidades para los niveles de gobierno

Una de las disposiciones más importantes de la propuesta es la distribución de competencias que, de aprobarse en sus términos, permitirá una mayor ejecución y vigilancia de las políticas de protección y bienestar animal, al mismo tiempo que dejará abierta la posibilidad de que las entidades federativas sigan creando y actualizando leyes locales en favor de los animales de manera progresiva y complementaria.

Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a comisiones, donde deberá ser analizada y dictaminada para su posterior discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Después seguirá el mismo proceso en el Senado de la República.

Dulce Ramírez destacó que la iniciativa de Ley General de Protección Animal es producto de una lucha histórica de la sociedad civil organizada, misma que en 2024 logró que los animales fueran incluidos en la Constitución mexicana, lo que dio sustento constitucional a esta inédita normativa y estableció el deber de protección hacia todos los animales. La también activista llamó a la sociedad a conocer la iniciativa en la página web de Igualdad Animal y firmar en apoyo para exigir al Congreso su aprobación.