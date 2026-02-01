Presupuesto Participativo fortalece la participación ciudadana en Tlajomulco rumbo a 2026

El Gobierno de Tlajomulco avanza de manera significativa en el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante mecanismos que promueven la cercanía y la corresponsabilidad social, como el Presupuesto Participativo, a través del cual las y los contribuyentes pueden decidir el destino de una parte de los recursos públicos del municipio.

Este ejercicio se desarrolla durante los primeros tres meses del año fiscal, periodo en el que las y los ciudadanos que acuden a realizar sus contribuciones, principalmente el pago del impuesto predial, reciben una boleta con 10 obras prioritarias solicitadas durante la actual administración, de las cuales pueden elegir hasta cuatro que consideren de mayor beneficio para su comunidad.

La coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, explicó que las propuestas incluidas en la boleta responden a necesidades reales recabadas en territorio y no a decisiones improvisadas.

“Este año contamos con una boleta en la que se presentan diversas propuestas que cubren todas las zonas del municipio (...) a partir de las peticiones recabadas durante todo el año pasado por nuestros equipos en territorio, tal como nos lo ha instruido el presidente municipal, Gerardo Quirino, para escuchar de primera mano las necesidades de las y los vecinos y proyectarlas en obras concretas”, señaló.

Sandoval Martínez añadió que las obras que no sean seleccionadas en esta primera etapa serán sometidas a una segunda revisión, con el objetivo de que no queden fuera del Plan de Obras 2026, en congruencia con el eje municipal de impulsar obra pública con sentido social.

Las 10 obras contempladas en la boleta del Presupuesto Participativo 2026 son:

Rehabilitación del espacio público en la localidad de Alcatraz

Segunda etapa de rehabilitación de infraestructura en Los Agaves

Construcción de una cancha de fútbol soccer en Valle de los Encinos Plus

Construcción de una plaza principal en la localidad de La Teja

Rehabilitación del parque en la localidad de El Tecolote

Segunda etapa de construcción del módulo de emergencia en López Mateos

Remodelación del camino Las Moras, en Santa Anita

Remodelación de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, en Lomas de Tejeda

Rehabilitación de la avenida Jesús Michel González

Construcción de una plaza pública en Lomas de Tejeda

Una vez concluida la votación, la Dirección de Obras Públicas realiza la estimación y proyección técnica de los proyectos, para posteriormente publicar la información correspondiente en materia de transparencia. Después, el Cabildo asigna el presupuesto final de cada obra para su ejecución.

El Gobierno Municipal destacó que el Presupuesto Participativo se integra con aproximadamente el 15 por ciento de la recaudación del impuesto predial obtenida durante los primeros tres meses del año, consolidando un modelo de gobernanza que impulsa el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno.