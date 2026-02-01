Quieren que los diputados asistan a la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas

Este domingo, familias y voluntarios hicieron una pega de fichas de búsqueda en el Centro Histórico de Guadalajara. Buscan que la Guardia Nacional acompañe las tareas de búsqueda.

En los discursos, los políticos de todos los partidos sostienen que el problema de la desaparición de personas en Jalisco es una “crisis humanitaria” que debe atenderse. Sin embargo, cuando en el Congreso local se convoca a la sesión de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, llegan tres de ocho diputados y esa instancia no puede trabajar, porque no reúne el mínimo de representantes para sesionar. Esto sucedió la semana anterior.

Por eso, este fin de semana, Héctor Flores, secretario y cofundador del colectivo Luz de Esperanza, hizo un llamado a los legisladores para que conecten el discurso con la acción y acudan a las sesiones de trabajo donde se atenderán los problemas que viven en el día a día las familias de personas que o fueron secuestradas por el crimen organizado o que simplemente no están localizables desde hace meses o años.

Héctor Flores asistió a Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico, donde se hizo una pega de fichas de búsqueda en las vallas metálicas, en los postes y en el mobiliario urbano.

“Para nosotros sí lo vemos como un desdén (de los diputados), al parecer no les importa, incluso, el día que se canceló la reunión de trabajo, fue un día que hubo dos sesiones del pleno, era para que todos los diputados hubieran cumplido con el quórum. Desgraciadamente, no hubo quórum y hay temas importantes que se tienen que desahogar. Hay al menos, dos exhortos que van a salir de la Comisión, que se van atrasando y atrasando, porque no se presentan a las sesiones que tiene esta Comisión Especial”, puntualizó el activista.

“La desaparición de personas es un tema prioritario, tiene que ver con las familias, que es un grupo prioritario y creo que es una falta de responsabilidad. Yo creo que el mensaje más bien es para ellos. Si no les interesa, no se que están haciendo en esa Comisión y que se queden realmente los diputados que les interesa participar”, aseveró.

Uno de los temas que los colectivos de familias de desaparecidos le solicitan al Congreso local, es que se pida a la Guardia Nacional que se sume a las tarea de búsqueda en campo que realizan para encontrar cuerpos en fosas clandestinas, advirtió Héctor Flores.

“Al parecer la Guardia Nacional (GN) en ningún estado está haciendo acompañamiento, si no es a través de peticiones directas de los colectivos, pero no todos los colectivos tienen el contacto de la GN y tienen el canal de con quién y cómo y todas las manera y las formas en que tienen que presentar estas peticiones y aparte son peticiones que se tienen que hacer con 15 días de anticipación. Yo creo que ahí le está fallando al gobierno federal y tendría que hacer a través de las comisiones locales de búsqueda, cuando pedimos estas solicitudes y también por la vía de que los colectivos lo pidan directamente”, expresó.

Los familiares y voluntarios de Luz de Esperanza colocaron fichas de búsqueda de sus seres queridos en torno a Palacio de Gobierno, en la avenida Juarez y en la calle Corona, y piden que se respete la labor de memoria y búsqueda que realizan todos los domingos.