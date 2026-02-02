Debe aclararse por qué pudo registrarse a contender como diputado, a pesar de que fue detenido por asaltos a camiones repartidores

El motivo por el que el actual diputado local del Partido del Trabajo (PT) Leonardo Almaguer Castañeda pudo registrarse y contender por ese cargo, debe aclararse, luego de que se ha difundido públicamente, que fue detenido y enviado al Reclusorio de Puente Grande por integrar una banda dedicada al asalto de camiones repartidores de cerveza, que era conformada por un maestro de preparatoria y ex alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Guadalajara.

Así lo consideran agentes investigadores de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -hoy Fiscalía- quienes trabajaban para esa corporación en el año 2024, cuando Leonardo Almaguer Castañeda, que entonces tenía 24 años de edad, fue aprehendido.

De acuerdo con archivos periodísticos, el arresto de los miembros del grupo delictivo ocurrió la mañana del miércoles 1 de septiembre del 2024, cuando efectivos de la Policía Investigadora de la División de Robo a Tráilers interceptaron tras una persecución, una camioneta Ford Lobo 4x4, color gris, en Periférico norte, muy cerca de plaza San Isidro, municipio de Zapopan.

La camioneta estaba señalada como la que se utilizaba para robar mercancía de camiones repartidores de cerveza, y ese día era manejada por un hombre al que se identificó como Leonardo Almaguer Castañeda.

La Lobo 4X4, en la que iba también un chofer repartidor privado de la libertad, era escoltada por un auto Chevy, manejado por Arturo Hernández Muñoz, alias “El Fantasma”, así como un automóvil Shadow rojo, cuyos conductores al darse cuenta que la Policía perseguía a la Ford Lobo huyeron.

El sujeto apodado “El Fantasma”, ex alumno de Contaduría, ingresó a las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, en Los Bienes, pero poco después salió para entregarse a los policías.

Con la información que proporcionaron los dos detenidos, se captura a un maestro de la Prepa 10 y a otros tres hombres que integraban el grupo delictivo.

Además, se clausuraron tres vinaterías del profesor de bachillerato y de otros dos de los arrestados porque ahí se vendían la cerveza robada.

Se presume que dos años y medio después, el ahora diputado Leonardo Almaguer tramitó la figura jurídica de la suspensión del proceso y habría depositado una fianza para salir en libertad tras haber sido sentenciado.