Ex trabajadores del Sistecozome insisten en que se les paguen indemnizaciones por cierre de la empresa en 2017

Algunos ex trabajadores tienen laudos laborales ganados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Han tocado la puerta a ex gobernadores sin éxito.

Ex trabajadores de la extinta empresa pública Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) siguen en la lucha porque el gobierno de Jalisco les pague los juicios laborales que han ganado y otros que están en proceso, tras la desaparición de ese organismo público en julio de 2017, hace más de ocho años.

Juan Villalobos Cervantes trabajó 25 años como conductor en las rutas 19, 51, 200, 300 y 60. A él lo despidieron en 2014, antes de que cerrara sus puertas el Sistecozome y tiene un laudo a su favor. Esto quiere decir que la justicia laboral le otorgó la razón y se le debe indemnizar.

Don Juan Villalobos tiene 77 años de edad y no puede jubilarse en Pensiones del Estado.

“Queremos pedirle a Pablo Lemus que se ponga en los zapatos de todas las personas, porque algún día dijo que él había sido pobre, a lo que veo fue pobre, pero le quedó el hambre encima. Entonces, ¿por qué no liquidarnos?, expresó.

Gerardo Saucedo trabajó siete años como operador de camiones del Sistecozome y le pidió al gobernador Pable Lemus que les de una respuesta.

“Hasta ahorita no se nos ha pagado nada. Hemos estado tocado en los tres gobiernos: Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro y Lemus, y no se ve nada. Sale mucho en la televisión qué (defiende) tus derechos y ¿con quien nos acercamos? No hay un juez que levante el dedo y que diga ‘les pagas’ en tanto tiempo, conforme a derecho”, subrayó.

El líder de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios (FEGTM), Cuauhtémoc Peña Cortés, precisó que en esta administración estatal que encabeza Pablo Lemus, no se ha hecho ningún pago a los 88 ex trabajadores que él representa.

“El sexenio pasado se llegó a un acuerdo con Enrique Alfaro para que se le diera trámite y se fueron pagando los más antiguos, se pagaron de 150 juicios, se pagaron como 40 juicios y quedan 100 juicios todavía pendientes”, precisó.

En total, se calcula que hay al menos 140 ex trabajadores y algunas viudas que reclaman el pago de laudos o juicios en proceso, por el cierre del Sistecozome hace más de ocho años.