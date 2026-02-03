12 colectivos integraron Asamblea Popular contra el Incremento a la Tarifa del Transporte

. .

Para exigir que el transporte público sea reconocido como un derecho y no como un negocio, se creó la Asamblea Popular contra el Tarifazo, instancia que convoca a que todos los ciudadanos inconformes con el incremento a 14 pesos en el precio del pasaje, a que participen en la marcha pacífica que realizarán el domingo 8 de febrero a las 11 de la mañana, con punto de salida en la glorieta Minerva y punto de llegada en Casa Jalisco.

La Asamblea Popular contra el Tarifazo la integran 12 colectivos entre los que están la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), el Comité de Solidaridad con Palestina, el Frente Nacional por las 40 Horas y Únete Huentitán.

“Somos más de 12 colectivos y la ciudadanía tiene tres consignas: no al tarifazo, no al tarjetazo y sí al subsidio universal. Ahorita las acciones van a ser múltiples, pero las inmediatas son convocar a una marcha el domingo 8 de febrero a las 11 de la mañana que va a ir de la glorieta Minerva y culmina en Casa Jalisco”, dijo.

Los colectivos señalaron que la presión social hará que el gobierno de Jalisco rectifique y le dé marcha atrás al incremento de la tarifa del transporte.

Lina González dijo que “es inaceptable” que se exija una tarjeta bancarizada para obtener el subsidio en la tarifa del transporte.

“No hay nada que corregir. No debe pasar (el incremento a la tarifa), en absoluto. Es un acuerdo que se hizo a espaldas de la ciudadanía, sin consultar y en realidad, el cálculo de indexación que se hace no toma en cuenta la realidad de los que utilizamos el transporte público. Entonces, no solamente es decir ‘no al alza’. es que no se mueva el precio en absoluto y mucho menos con una tarjeta bancaria. Ya existe un modelo de pago homologado para todas las modalidades de transporte y no es necesario la tarjeta única y mucho menos una tarjeta de banco”, argumentó.

La Asamblea Popular apoya la realización de las consultas a la población, por medio del referéndum y el plebiscito y esperan que se convoque a la gente a votar para saber si aceptan o rechazan el incremento al precio del transporte, a partir del próximo 1 de abril.