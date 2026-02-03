Agentes buscaban a asesinos de adulto mayor y enfrentan a sospechosos; abaten a uno y hieren a otro

En imágenes del 21 de enero se aprecia que tras salir de la papelería, uno de los asaltantes disparó e hirió al hombre que estaba formado afuera de una tortillería

En un operativo de búsqueda de dos presuntos asaltantes involucrados en el homicidio de don José, un hombre de 62 años de edad baleado afuera de una tortillería en el Zapote del Valle el 21 de enero pasado, agentes de la Fiscalía del Estado y policías municipales fueron agredidos a tiros este martes por la tarde en la Colonia La Alameda, de Tlajomulco de Zúñiga.

El saldo fue de uno de los sospechosos muerto y el otro lesionado y en calidad de detenido.

“En el operativo implementado la tarde de este 3 de febrero, Policías de Investigación y municipales de Tlajomulco rastreaban un vehículo Jeep Cherokee identificado como utilizado por los señalados, dándoles alcance en el lugar mencionado”, según un comunicado de la Fiscalía.

“Al momento de marcarles el alto, los tripulantes del vehículo se enfrentaron a tiros con las autoridades, por lo que se repelió el ataque. Las balas de los presuntos causantes impactaron en las patrullas de ambas corporaciones, sin embargo, no se registraron agentes lesionados”, aseguró la dependencia.

Agregó que en el interior del vehículo viajaban dos masculinos", uno de los cuales “resultó abatido mientras que el segundo pudo ser detenido en calidad de lesionado. Ambos estarían involucrados en al menos dos investigaciones por homicidio, uno de ellos el ocurrido al exterior de la papelería en Tlajomulco y otro en un gimnasio de la zona”.

“El masculino que resultó abatido estaría identificado como uno de los dos hombres que aparece en las videograbaciones del pasado 21 de enero, mientras que el otro sería un presunto cómplice de esta célula delictiva”, señaló la Fiscalía.

El pasado 21 de enero en una papelería del Zapote del Valle, dos individuos cometieron un robo a mano armada en un negocio de papelería, en donde despojaron de sus pertenencias y dinero a la encargada del lugar y a dos clientas que iban acompañadas de menores de edad.

Al salir del comercio y tras amenazar a sus víctimas para que no salieran a la calle, uno de los sujetos -que caminan por la banqueta- sacó de su ropa una pistola y sin más realizó un disparo hacia las personas que estaban afuera de una tortillería, ajenas al atraco.

El proyectil dio en la cabeza de don José, un hombre de 62 años de edad, que debido a la lesión murió poco después en un hospital.

Fiscalía de Jalisco informa que agentes investigadores y policías municipales abatieron a presunto homicida de don José, hombre de la tercera edad lesionado de bala en el Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga pic.twitter.com/aTvUeQPhCz — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 4, 2026

Las imágenes de lo ocurrido fueron captadas por cámaras de seguridad y se difundieron en redes sociales.

Se dio a conocer que se continuará con las investigaciones para esclarecer estos hechos, en total apego a la ley y con el objetivo de procurar la justicia en los casos de alto impacto que laceran a la comunidad jalisciense.