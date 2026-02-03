Impulsa Lomelí en el Senado llamado a la SCJN para resolver amparo contra el tarifazo en Jalisco

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, informó que presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva de manera prioritaria el juicio de amparo promovido contra el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco.

El legislador morenista explicó que esta acción se da luego de recibir una petición formal de ciudadanas y ciudadanos afectados por lo que calificó como un incremento desproporcionado al costo del transporte, y subrayó que el tema debe atenderse por su impacto social y por tratarse de un asunto de orden público en el estado.

Lomelí impulsa amparo contra tarifazo ante SCJN (Cortesía)

Lomelí recordó que, tras la reciente modificación a la Ley de Amparo, realizada hace menos de nueve meses, el Senado cuenta con facultades para tutelar derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.

“En ejercicio de mis facultades constitucionales, he dado trámite inmediato a su solicitud para que el juicio de amparo promovido sea resuelto de manera prioritaria, atendiendo al interés social y al orden público en nuestro estado”, expuso.

“Por ello, presenté un Punto de Acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca y atienda este asunto con la prontitud que la situación exige”, puntualizó el Senador.