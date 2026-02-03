Impulsan cultura de paz con jornada preventiva en secundaria de la colonia Artesanos

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover entornos escolares seguros, se realizó la jornada “Prevención para la Paz” en la secundaria técnica número 121, ubicada en la colonia Artesanos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Durante el acto protocolario, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que la construcción de la paz parte de una visión humanista que prioriza la cohesión social, el sentido de comunidad y el acompañamiento a niñas, niños y jóvenes.

“Construir la paz es generar lazos comunitarios, es reconocernos como compañeras y compañeros que buscamos un entorno seguro y una vida en paz”, expresó la alcaldesa ante estudiantes, docentes y autoridades presentes.

La presidenta municipal subrayó la importancia de que las y los estudiantes no se sientan solos ni busquen respuestas en contextos de violencia, al señalar que estos no representan alternativas reales para su desarrollo personal. En ese sentido, enfatizó que las autoridades trabajan de manera coordinada para ofrecer opciones positivas que fortalezcan su bienestar y futuro.

“No queremos que vean en la violencia una salida. Por eso realizamos un esfuerzo conjunto para promover una cultura de paz mediante talleres y exhibiciones, con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales”, afirmó.

Laura Imelda Pérez Segura reiteró que estas acciones reflejan el compromiso de su gobierno con la niñez y la juventud del municipio, a quienes aseguró encontrarán en las instituciones aliadas que impulsan oportunidades, acompañamiento y entornos pacíficos.

La jornada “Prevención para la Paz”, implementada por el Gobierno de México en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, forma parte de una serie de actividades que se desarrollan en planteles de educación primaria y media superior. En ellas participan áreas de Prevención del Delito y Proximidad Social de los tres órdenes de gobierno.

Durante la actividad, el alumnado dialogó con autoridades sobre la importancia de la toma de decisiones responsables, así como sobre los riesgos y consecuencias de conductas que pueden poner en peligro su integridad y su proyecto de vida. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la prevención de la violencia, la legalidad y la convivencia pacífica, además de realizar dinámicas de proximidad social que fortalecieron la confianza y el vínculo comunitario.