MC exige al diputado Leonardo Almaguer explicaciones de por qué ocultó su pasado delictivo

. Mirza Flores coordinadora estatal de MC, en la rueda de Prensa.

La bancada de MC en el Congreso y la dirigencia estatal de ese partido, le pidieron al diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, que comparezca ante el pleno del Congreso y de explicaciones de por qué ocultó que tenía antecedentes penales por delitos graves por robo calificado y delincuencia organizada, en los que incurrió en el año 2004.

El coordinador parlamentario, José Luis Tostado, solicitó al legislador que dé la cara y así como exige explicaciones a funcionarios del gabinete estatal, ahora le toca a él responder ante los señalamientos que hay en su contra, frente a sus compañeras y compañeros.

“Por el bien del Congreso, por el bien de la función que realizamos 38 diputados, lo propondré en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), evidentemente es una decisión que se tomará en función de los mecanismos de determinación de la propia junta, además, estoy seguro que el diputado optará por hacer esta aclaración en la tribuna porque es lo que corresponde”, subrayó Tostado.

Mirza Flores, coordinadora estatal de MC, dijo que la dirigencia de Morena también tendrá que explicar por qué postuló en la alianza electoral con el PT, a una persona que tenía antecedentes penales.

Añadió que Leonardo Almaguer cometió delitos graves y aunque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, él escondió su pasado delictivo.

“A ver, no es un pasado tormentoso. Un pasado tormentoso es que tengas un mal amor por ahí, alguna cosa enredada. A ver, no confundamos, en su pasado cometió delitos graves para la ley y de asociación delictuosa. Eso no es un pasado tormentoso, a ver pongámosle los nombres y adjetivos a las cosas. Y en segundo lugar, no es desde que legó aquí (al Congreso), él desde que le tocó la puerta a las personas pidiendo su voto y su confianza para que fuera su representante. Yo quisiera saber si él se hubiera presentado de cuerpo entero y las personas así lo aceptan para que sea su representante, estás partiendo de la verdad”, dijo.

La legisladora Celenia Contreras afirmó que el caso de Leonardo Almaguer “golpea” la confianza de la gente en el Congreso y aseguró que el PT y Morena se equivocaron al postular al hoy legislador por el distrito 13, situado en Tlaquepaque y el sur de Guadalajara.