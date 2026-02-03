¿Por qué nunca lo dijo”; Pablo Lemus solicita al diputado Almaguer explicar sus antecedentes en banda de robacamiones

El diputado Leonardo Almaguer. Pablo Lemus le pide que aclare. FOTO: X @LeoAlmaguer80

¿Por qué nunca lo dijo”, así cuestionó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, al diputado local del Partido del Trabajo (PT) Leonardo Almaguer Castañeda, después de que se revelara que en el 2004 fue detenido por la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y sentenciado por un juzgado debido a que era miembro de una banda dedicada al asalto de robos de camiones repartidores de cerveza, en la que también participaban un maestro de preparatoria de la Universidad de Guadalajara y ex alumnos de la Facultad de Contaduría.

¿Por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte? ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca lo transparentó? ¿Por qué tuvo que ser una investigación periodística quien revelara el pasado de esta persona? ¿Por qué él mismo no lo dijo en su momento, en la propia campaña, o cuando tomó protesta como diputado local?“, cuestionó el mandatario jalisciense.

“Solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía, qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial”, pidió Pablo Lemus.

El gobernador, además, consideró pertinente que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado revise si con los antecedentes delictivos del legislador Leonardo Almaguer, tenía o no impedimento legal alguno para participar en las elecciones del 2024, y del cual resultó elegido para integrar el Congreso de Jalisco.

El caso de los antecedentes penales del diputado del PT, fue dado a conocer el pasado 2 de febrero por Grupo Reforma.

Aparte, en archivos periodísticos consta que a la edad de 24 años, Leonardo Almaguer Castañeda fue capturado por agentes de la División de Robo a Trailers, de la Procuraduría General de Justicia -hoy Fiscalía del Estado- el 1 de septiembre del 2024, cuando iba en una camioneta Ford Lobo 4X4, en el que llevaba privado de la libertad al chofer de una empresa cervecera.

La detención fue realizada en Periférico norte, muy cerca de plaza San Isidro, en el municipio de Zapopan.

La Lobo 4X4 era escoltada por un auto Chevy, manejado por Arturo Hernández Muñoz, alias “El Fantasma”, así como un automóvil Shadow rojo, cuyos conductores al darse cuenta que la Policía perseguía a la Ford Lobo huyeron.

Empero, el sujeto apodado “El Fantasma”, ex alumno de la carrera de Contaduría, ingresó a las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, en Los Belenes, pero poco después salió para entregarse a los policías.

Dentro de las pesquisas, los investigadores de la PGJE aprehendieron a un maestro de la Prepa 10 y a otros tres hombres que integraban el mismo grupo delictivo, el cual robaba con violencia y supuestamente amparándose con documentos membretados con logotipos de la Federación de Estudiantes Universitarios, vehículos cargados de cerveza.

El producto era comercializado luego en tres vinaterías, propiedad del profesor de bachillerato y de otros dos de los arrestados, que fueron clausuradas como parte de la investigación.

Dos años y medio después, el ahora diputado Leonardo Almaguer tramitó la figura jurídica de la suspensión del proceso y habría depositado una fianza para salir en libertad tras haber sido sentenciado.