Proponen que cada tercer domingo de diciembre sea el Día del Hijo Ausente

La iniciativa la presentaron los diputados Omar Cervantes y Celenia Contreras, ambos de MC. Al anuncio acudieron representantes de clubes de migrantes en Estados Unidos.

Para reconocer a los migrantes de Jalisco y reforzar el vínculo con sus comunidades de origen, el diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, presentó una iniciativa de decreto para crear el Día Estatal del Hijo e Hija Ausente el tercer domingo de diciembre.

El legislador sostuvo que este reconocimiento envía un mensaje claro desde las instituciones de Jalisco: “Reconocer que migrar no rompe el vínculo con Jalisco. Quienes se fueron siguen siendo parte viva de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestras comunidades”.

“Jalisco reconoce esa tradición migrante, reconoce esa falla en el estado mexicano y el día de hoy estamos aquí, porque queremos visibilizar este tema, porque queremos hermandad con todos los jaliscienses que están en el exterior , no solo en la unión Americana, sino en países como Canadá o en la Unión Europea, en países como España, donde están la mayoría de jaliscienses buscando esa oportunidad de tener un patrimonio, de tener estabilidad con sus familias y tener un vínculo permanente con su México”, expresó.

Juan Cervantes, nativo de Degollado, Jalisco, quien forma parte de la Federación de Clubes Jaliscienses del Norte de California, dijo que definir un Día del Hijo Ausente reforzaría el interés que tienen los migrantes con sus comunidades en los 125 municipios de Jalisco.

Lo que quieren, dijo Cervantes, es trabajar en coordinación con el gobierno de Jalisco y los ayuntamientos, para ayudar a sus paisanos.

“Todos los emigrantes que estamos aquí no me dejarán mentir. La tierra nos llama, donde dejamos el ombligo tenemos que seguir apoyando. Yo los veo aquí a todos muy bien comiditos, nos ha ido bien y hay que repartir el pastel, porque no nos lo vamos a llevar, entonces, hay que repartir el pastelito, porque hay mucha gente que está más necesitada que nosotros”, subrayó.

Ignacio Plascencia, director de Atención a Personas Migrantes de Jalisco, informó que se calcula que hay cinco millones de jaliscienses en el exterior, de los cuales, 4.5 millones residen en Estados Unidos. Prácticamente hay otro Jalisco en el extranjero, dijo.

En Estados Unidos, los migrantes jaliscienses viven en su mayoría en California, Illinois y Arizona.

Jalisco forma parte del corredor histórico de migración tradicional, junto con Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En total, de México emigraron 1.2 millones de personas tan solo entre 2018 y 2023.