Leonardo Almaguer aceptó su ‘error del pasado’, pero no dejará la diputación

. .

Tras ocho días de no presentarse a su oficina en el Congreso, ni al trabajo en comisiones, ni a las sesiones del pleno, el diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, acudió al patio central del Congreso, para presentar su versión sobre los señalamientos de que en 2004 estuvo detenido en Puente Grande, por los delitos de delincuencia organizada y robo, sentencia que cumplió.

Acompañado del líder estatal del PT, José Luis Sánchez, el legislador Leonardo Almaguer reconoció que hace 21 años estuvo preso, cometió un error y recompuso su vida, pero agregó que tampoco se va “a revictimizar toda la vida”.

Dijo que no va a pedir licencia a su cargo como diputado y dijo que el trasfondo de la difusión de su expediente penal, es que desde el gobierno de Jalisco “quieren tender una cortina de humo” para que no se hable de temas importantes como el tarifazo de 14 pesos en el transporte público.

“Al día de hoy, de frente le digo a mi pueblo que efectivamente hace 20 años se cometió un error, pero no pienso día con día, levantarme pensando en ese error. Me he sobrepuesto a eso y esa herida quedó sanada, existe como las heridas en el cuerpo, pero no me va a determinar por el resto de mi vida y me recuerda camino a camino, cuál es lo que tengo que hacer. Al día de hoy mi responsabilidad es con el pueblo de Jalisco que me votó para legislar y el día de hoy estoy legislando”, subrayó.

Almaguer dijo que va a redoblar su esfuerzo por seguir con la voz crítica hacia el gobierno de Pablo Lemus desde el Congreso y acompañar las protestas en contra del tarifazo.

“¿Qué es lo que quieren hacer? (desde el gobierno estatal). No es Leonardo Almaguer el tema más importante, ni es agredir al PT nada más. Lo que quieren es ocultar los negocios que se están haciendo por encima de la gente”, puntualizó.

El legislador afirmó que no va a comparecer ante el pleno en sesión del Congreso, como lo solicitó la bancada de MC y anunció que el 14 de febrero participará en la marcha del PT y Morena contra el incremento al precio del transporte, desde el parque Rojo a palacio de Gobierno.