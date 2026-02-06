Enganchaba a víctimas ofreciendo artículos en venta por Marketplace y Facebook y las asaltaba

Citaba a sus víctimas por redes sociales

Fue capturado un hombre de 18 años de edad a quien la Fiscalía del Estado relaciona con al menos seis carpetas de investigación por robos con violencia a personas que eran contactadas a través de redes sociales con falsas ofertas de distintas mercancías en venta.

La Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios fue la que concretó la detención de Anthony Israel “N”, a quien se localizó en la zona centro del municipio de Tonalá, y con ello se dio cumplimento a una orden de aprehensión vigente que pesaba en su contra

“El detenido utilizaba un espacio en las redes sociales —Marketplace, en Facebook— para citar a las posibles víctimas y cometer los ilícitos. Entre los hechos que se investigan está uno reciente donde citó a una mujer con el supuesto objetivo de vender un automóvil", explicó la Fiscalía.

Cuando se vio con la víctima el señalado y otro sujeto, utilizando un arma de fuego, amagaron a la víctima para robarle el dinero y sus pertenencias;después huyeron a bordo de una motocicleta.

“Con las labores ministeriales se pudo identificar a Anthony Israel “N” como presunto partícipe de este hecho y de al menos otros cinco realizados con las mismas características, por lo que se solicitó y obtuvo el mandato judicial ya ejecutado" agregó la dependencia estatal.

Una vez detenido fue puesto a disposición de un juez que valoró los datos de prueba obtenidos por la Unidad de Investigación y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

A petición del Ministerio Público, Anthony Israel permanecerá en prisión preventiva justificada por seis meses, mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía pide a la ciudadanía que, en caso de haber sido afectada por hechos similares, interponga una denuncia.