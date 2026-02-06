Reúnen firmas para obligar a que la Dirección de Inclusión la ocupe alguien con discapacidad

Imagen de la Infografía que explica el por qué promover la iniciativa ciudadana. En el Congreso local ya hay una iniciativa, pero "está congelada".

Diversos colectivos, entre ellos Constituyentes MX y Práctica Laboratorio para la Democracia, promueven una iniciativa ciudadana ante el IEPC para que el Congreso de Jalisco reforme la ley y se exija que la persona titular de la Dirección de Inclusión del Gobierno de Jalisco sea una persona con discapacidad, con experiencia y perfil profesional adecuado.

Actualmente no se cumple ese perfil, dijo Alexander Dey, quien difunde la iniciativa y es integrante de Práctica Laboratorio para la Democracia.

“La Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad no es ocupada por una persona con discapacidad y desde los colectivos con los que nosotros trabajamos nos dicen que eso es algo muy importante, tiene que ser alguien que haya vivido la discapacidad, que pueda entender cómo hacer mejores políticas públicas para este grupo. Entonces, nosotros impulsando una iniciativa que modifica ría la Ley de Inclusión, en el artículo 12 para que sea obligatorio que la Ley de Inclusión la tenga que ocupar una persona con discapacidad”, explicó el activista.

Se necesitan 3 mil 369 firmas de ciudadanos que estén en el padrón estatal de electores, para solicitarle al Congreso que legisle al respecto.

Los promotores de la iniciativa ciudadana han acudido al parque Rojo, al paseo Chapultepec y al estadio Panamericano donde se realiza la Serie del Caribe de Béisbol, a recabar firmas y explicar el por qué el Congreso debe cambiar la ley.

Aquí la convocatoria ciudadana a firmar: “Si tienes credencial del INE en Jalisco, esta invitación es para ti. Estamos recolectando firmas para exigir que se vote una ley sobre representación de personas con discapacidad. Firmar es rápido y no te toma más de un minuto. Nuestra iniciativa ya está en el Congreso, está en comisiones”, expresaron los convocantes.

En efecto, la iniciativa señalada está en la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez del Congreso de Jalisco. Fue presentada hace más de seis meses por la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, sin embargo, el tema está “congelado”, pese a que la ley establece que una propuesta de reforma debe dictaminarse en un plazo máximo de 60 días, con una prórroga de 30 días. Sin embargo, ambas fechas ya vencieron y la Legislatura estatal no la ha revisado sin dar una explicación del por qué del atraso.