Se tiene que romper el silencio y actuar frente al abuso sexual infantil en Jalisco

La foto oficial de los participantes reunidos en el Palacio Legislativo. 85% de los casos de abuso ocurren en la familia.

En el tema del abuso sexual infantil “se tiene que romper el silencio y se debe actuar con firmeza”. Ese fue el llamado que se hizo durante el Tercer Congreso Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, realizado en el Congreso del Estado.

Apenas uno de cada cuatro casos de abuso sexual infantil se denuncia, aseveró María del Refugio Hernández Adame, presidenta de la asociación Principios de Vida AC, quien relató el caso de una mujer de 87 años que a esa edad habló de los abusos que sufrió siendo una niña.

“Toda su vida, desde su infancia hasta los 87 años ella se atrevió a hablar de lo que vivió en su casa, porque 85% de los abusos son en familia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer?, eso nos hace que nos comprometamos. Cuando un niño habla, cuando una mujer habla, cuando un hombre habla, el escuchar nos compromete a la acción”, subrayó.

La legisladora de MC, Celenia Contreras, manifestó que la protección de las infancias debe ser la prioridad de la agenda pública en Jalisco. La diputada presentó una iniciativa de ley enfocada en blindar el sector turístico y de servicios por medio del registro obligatorio en hoteles y plataformas de hospedaje donde se registren formalmente a los menores de edad, así como la obligación a los adultos a demostrar la relación jurídica con los menores que los acompañan.

“Callar es ser cómplice. Mirar hacia otro lado es permitir que el error continúe. Debemos proteger y denunciar, debemos creerle a nuestras niñas y nuestros niños cuando hablan, buscarlos cuando callan, debemos exigir leyes firmes, debemos exigir justicia real y debemos exigir castigos ejemplares”, advirtió.

Durante el Congreso se presentaron conferencias, el marco legal y los problemas que se viven en Jalisco, así como las estrategias de prevención y protocolos de ayuda con los que se cuenta.