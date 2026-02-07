Rinde Red CJM homenaje a Carmen Serdán con estampilla conmemorativa de Correos de México

En reconocimiento a la valentía, determinación y legado histórico de Carmen Serdán Alatriste, heroína de la Revolución Mexicana, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) llevó a cabo la cancelación oficial de una estampilla conmemorativa de Correos de México, como un homenaje a su vida y a la participación de las mujeres en la transformación social y política del país.

El acto simbólico busca visibilizar la contribución de Carmen Serdán, quien, pese a las limitaciones sociales de su época, desempeñó un papel crucial en la lucha contra el régimen de Porfirio Díaz, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en involucrarse activamente en el movimiento revolucionario armado.

Durante el evento, Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red CJM, subrayó la importancia de rescatar la memoria de las mujeres que han sido relegadas de los relatos históricos oficiales, a pesar de su participación decisiva.

“Fíjense cuánto tiempo ha pasado para reconocer a grandes mujeres que estuvieron luchando en el frente. No sólo recaudaron fondos, sino que también arriesgaron su vida y fueron encarceladas por la causa”, expresó.

La estampilla conmemorativa presenta un diseño artístico que captura la figura de Carmen Serdán, reflejando su firmeza, su espíritu de lucha y su vínculo con la Revolución. Estará disponible en todas las oficinas postales del país, así como en línea a través de la tienda oficial del Servicio Postal Mexicano.

Por su parte, Víctor Hugo Bajonero, gerente estatal del Servicio Postal Mexicano en Jalisco, destacó que esta emisión representa más que un simple homenaje postal.

“Carmen Serdán fue una heroína que cambió la historia del país. Fue una de las primeras mujeres en participar activamente en el movimiento armado, compartiendo las ideas revolucionarias mexicanas”, señaló.

Esta edición limitada no sólo rinde tributo a una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana, sino que también representa un reconocimiento a todas las mujeres que continúan luchando por la igualdad, la justicia y los derechos humanos.

Carmen Serdán Alatriste nació en Puebla en 1875 y es recordada como una de las principales protagonistas femeninas del movimiento revolucionario, símbolo de resistencia popular, valentía y justicia social, desafiando las normas y expectativas impuestas a las mujeres de su tiempo.

En el evento también participó Lourdes Anguiano, directora del CJM Guadalajara, quien destacó la importancia de reconocer a mujeres históricas que han marcado el rumbo de México, cuyo legado sigue vigente en las nuevas generaciones.

Cabe destacar que la cancelación especial de una estampilla postal corresponde a una emisión de tiraje limitado, que no vuelve a imprimirse una vez agotada, y se realiza únicamente para conmemorar eventos históricos o personajes de gran relevancia nacional.