Casi al 100, nueva prepa en El Salto construida por la SICT; la inversión es de $49 millones

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que registran un avance del 97 por ciento los trabajos de construcción del plantel para Bachillerato Tecnológico, en la comunidad de San José de El Verde, municipio de El Salto.

“El nuevo plantel contará con 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, tres laboratorios de cómputo, una plaza cívica, una cancha deportiva y multifuncional, oficinas administrativas y zonas de servicios para las y los alumnos y la comunidad docente”, detalló SICT Jalisco.

Se agregó que personal técnico de esa dependencia del Gobierno de México realizó un recorrido de supervisión, para verificar el avance de los trabajos en la construcción de plantel, cuya inversión supera los 49 millones de pesos.

Ya sólo se realizan detalles de acabados en general, pintura, áreas verdes y limpieza, para que pronto la obra sea concluida y pueda ser utilizada por jóvenes jaliscienses, indicó la SICT.

Se precisó que este proyecto forma parte de los 18 bachilleratos tecnológicos que construye la SICT, encabezada por el secretario Jesús Esteva Medina, en 13 entidades del país, como parte del proyecto denominado “Mi derecho, mi lugar”.