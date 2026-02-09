Centro de Imagenología de Tlaquepaque otorgó más de 17 mil servicios médicos en 2025

La Secretaría de Salud de San Pedro Tlaquepaque informó que, a través del Centro de Imagenología y Laboratorio de Análisis Clínicos, se otorgaron más de 17 mil 500 servicios médicos entre abril y diciembre de 2025, con el objetivo de fortalecer la atención médica y contribuir al bienestar de las familias del municipio.

La titular de la dependencia, Evangelina Torres Vázquez, explicó que el centro opera con atención abierta a toda la población y ofrece estudios médicos a costos accesibles. Detalló que en el área de imagenología se realizaron cerca de 13 mil estudios, entre los que se incluyen rayos X, mastografías y tomografías.

Indicó que el tomógrafo del centro registra un promedio mensual de entre 150 y 160 estudios, lo que permite apoyar el diagnóstico oportuno y la atención médica especializada.

En cuanto al laboratorio de análisis clínicos, señaló que durante el mismo periodo se efectuaron cuatro mil 575 pruebas, como análisis de sangre, química sanguínea y otros estudios básicos para la prevención y el seguimiento de la salud.

La funcionaria destacó que los servicios que se brindan tienen costos inferiores a los de otros laboratorios, lo que facilita el acceso de la población a estudios médicos esenciales. Añadió que, de acuerdo con la Ley de Ingresos del municipio, se aplican descuentos de hasta el 50 por ciento a personas adultas mayores y a personas con discapacidad.

“Los costos pueden variar de acuerdo con el estudio que se requiera; sin embargo, siempre se procura que los servicios sean accesibles y estén enfocados en el bienestar de cada persona”, concluyó.