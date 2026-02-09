Respalda Carlos Lomelí Operación Enjambre; pide coordinación institucional rumbo al proceso electoral

El senador de la República por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, manifestó su apoyo a la Operación Enjambre realizada en el estado, enmarcada en la estrategia nacional contra la extorsión y el combate a la corrupción encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Señaló que este operativo refleja que en México la ley se aplica sin distinciones ni privilegios.

El legislador afirmó que, desde Morena, existe confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, y sostuvo que la transparencia debe ser una práctica permanente en el ejercicio del poder.

“No somos iguales, por eso, ante cualquier situación, nuestra respuesta es dar la cara, explicar con responsabilidad y confiar en que las instituciones actúen con imparcialidad. No nos escondemos. No evadimos. No descalificamos a quien cuestiona. Entendemos que la transparencia es una obligación y que la confianza del pueblo se construye con hechos, no con discursos”, expresó.

El senador celebró las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la necesidad de una coordinación entre las autoridades electorales y las instancias de investigación, con el fin de realizar indagatorias de candidaturas y fiscalizar los recursos de campaña de cara al próximo proceso electoral.

En contraste, el legislador criticó la actuación de Movimiento Ciudadano ante cuestionamientos públicos, al señalar que, en su opinión, ese partido opta por evadir responsabilidades o desviar la atención.

“Esa diferencia define dos formas de entender el poder, una que lo concibe como un privilegio, y otra que lo entiende como un mandato del pueblo que exige honestidad y responsabilidad”, afirmó.

Lomelí Bolaños también cuestionó decisiones tomadas por gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, como el aumento a la tarifa del transporte público, al considerar que se trata de una medida que impacta directamente a las familias que dependen diariamente de este servicio para trabajar o estudiar. En ese contexto, defendió la democracia participativa y la revocación de mandato como mecanismos constitucionales.

“No es un acto de confrontación, es una expresión de responsabilidad democrática, el pueblo tiene derecho a evaluar y derecho a decidir, por eso seguiremos buscando la forma de someter a revocación de mandato el gobierno de Pablo Lemus”, indicó.

Finalmente, el senador se refirió al número de casos de sarampión registrados en Jalisco y subrayó que la salud pública debe mantenerse como una prioridad permanente, al señalar que un gobierno responsable debe actuar con previsión y fortalecer las instituciones para proteger a la población.