Dan un siglo de prisión a reclusa por desaparición de 2 mujeres trans y un hombre; las víctimas siguen sin ser localizadas

Al ser encontrada culpable por la desaparición de dos mujeres trans y un amigo de ellas, Yaneth Miroslava “N” fue sentenciada a pasar 100 años en prisión; las víctimas, de quienes no se sabe nada desde el viernes 18 de septiembre de 2020, siguen sin ser localizadas.

Ese día, Kenia Pérez Duarte, Karla García Duarte y Jaime Adrián Ramírez Solís fueron vistos por última vez en la Colonia La Coronilla, en Zapopan, cuando dijeron que irían a una fiesta.

De las investigaciones del caso, la Fiscalía del Estado determinó que los tres fueron privados de la libertad y llevados a un domicilio de la Colonia Cantera Morada, en el mismo municipio.

Las indagatorias permitieron las detenciones de Marcelino “V”, alias “El Tacache”, presunto líder de una célula criminal, y de Yaneth Miroslava, señalada como su empleada, quien vivía en la finca en donde estuvieron en cautiverio los tres desaparecidos.

Tras el proceso y juicio correspondientes, un juez declaró a Yaneth Miroslava como culpable en el delito desaparición cometida por particulares agravada, en agravio de las dos mujeres trans, y en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Jaime Adrián Ramírez.

“En audiencia de juicio oral, ante un tribunal colegiado, Yaneth Miroslava “N” fue encontrada culpable el pasado 4 de febrero, y este 9 de febrero, se realizó la audiencia de individualización de sanciones donde se le condenó a 75 años de prisión por las víctimas mujeres, así como 25 años más por la tercera víctima, resultando una pena privativa de la libertad por cien años", precisó la Fiscalía del Estado.

Aparte, dijo la dependencia, “se le sentenció al pago de 12 mil días de multa en total por las tres víctimas, dejando a salvo los derechos para la etapa de ejecución”.

Sobre el proceso en contra de Marcelino “V.”, alias “El Tacache”, la Fiscalía no informó cuál es la situación, aunque se sabe que dicho sujeto tenía interpuesto un amparo.

Marcelino “V” está acusado también por la desaparición de dos policías investigadores de la Fiscalía, de nombres Pablo Pérez Martínez y Pedro Eduardo Jiménez, quienes fueron “levantados” el 1 de diciembre de 2020, en Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, y aparecieron muertos tres días después, en San Pedro Tlaquepaque.