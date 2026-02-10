Dan voto de confianza a alcaldesa interina de Tequila, tras señalamientos de cercanía con funcionarios detenidos por gobierno federal

Pablo Lemus dijo que la alcaldesa interina fue nombrada en una decisión democrática del pleno del ayuntamiento

Lorena Marisol Rodríguez Rivera, la alcaldesa interina de Tequila, quien es señalada como cercana al grupo del presidente municipal Diego Rivera Navarro, detenido por autoridades federales, recibió un voto de confianza por el Gobierno de Jalisco.

Este martes 10 de febrero, se realizó una reunión pública encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, con su gabinete, autoridades municipales y del Ejército Mexicano, así como representantes de diversos sectores económicos e incluso religiosos, en la que se anunció apoyo, no sólo económico para esa localidad, sino en varios rubros como seguridad, salud y cultura.

Lemus anunció la inversión en este año 2026, de 500 millones de pesos para el municipio y resaltó la construcción de la carretera que comunicará a la cabecera municipal con el poblado de El Salvador y con la zona norte de la entidad; además de que solicitó a la alcaldesa interina la presentación de proyectos para ejercer el recurso de pueblos mágicos.

Además, el mandatario afirmó que existe la instrucción del gobierno federal y del gobierno estatal para apoyar a Tequila en materia de seguridad, con presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Policía de Jalisco.

Aclaró que la vigilancia se realizará “sin espantar a nadie; sin presencia excesiva” y señaló que a las grandes, pequeñas y medianas empresas, tanto nacionales como internacionales, es importantes darles confianza para reactivar las inversiones en esa demarcación.

Dijo que al municipio se le proveerá de “seguridad, presencia, programas sociales, apoyo, salud ,educación, economía; tienen el compromiso de su gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo; es un compromiso que hago aquí frente a toda la gente de Tequila”, enfatizó Lemus.

La alcaldesa interina de Tequila y el gobernador Pablo Lemus

ACLARA DESIGNACIÓN DE ALCALDESA INTERINA

Pablo Lemus aclaró que el nombramiento de Marisol Rodríguez fue hecho por el pleno del ayuntamiento, pues éste “decidió democráticamente quién encabezaría de forma interina la administración; claro que hubo una conducción política de la Secretaría de Gobernación, (pues) la Secretaría de Gobernación, constitucionalmente, tiene el ordenamiento de llevar la política interna en el país, y claro que hubo una conducción política del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, porque queríamos que esta difícil proceso político se llevara en calma, pero la decisión fue del pleno del ayuntamiento, una decisión democrática con conducción política federal y estatal”.

LA SEÑALAN COMO CERCANA A DETENIDOS

Lorena Marisol Rodríguez Rivera, la alcaldesa interina de Tequila, es ligada con el grupo cercano al presidente municipal Diego Rivera Navarro, y con cierta relación con Juan Gabriel “N”, director de Catastro, que al igual que Rivera Navarro se encuentra detenido por delitos graves como secuestro agravado y delincuencia organizada.

La acusación en contra de Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel “N”, se debe a que presuntamente en el año 2021 privaron de la libertad a Guillermo Cordero García, precandidato de Morena, y a su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez, para que renunciaran a participar en las elecciones por ese partido y le dejaran el camino libre a Rivera Navarro.

Sin embargo, Marisol Rodríguez ha dicho desconocer las irregularidades y delitos cometidos por ambos funcionarios municipales, y ahora, con la presencia del gobernador y su gabinete, y la presencia del Ejército Mexicano, ha recibido respaldo tanto de autoridades estatales y federales.

