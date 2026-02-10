Lemus anuncia inversión de 500 millones para reactivar Tequila

. . (MARTE C MERLOS @martec)

Con el objetivo de impulsar la recuperación económica, social y turística del municipio de Tequila, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión estatal de 500 millones de pesos destinada a proyectos estratégicos que buscan fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo productivo de la región.

El anuncio se realizó durante una mesa interinstitucional celebrada en la plaza principal del Pueblo Mágico, donde participaron autoridades militares, estatales y municipales, así como representantes sociales, religiosos, docentes, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y líderes ejidales.

Compromiso integral con Tequila

Lemus Navarro subrayó que las acciones se llevarán a cabo con respeto a la autonomía municipal y bajo una visión integral que atienda las necesidades de la población en distintos ámbitos.

“Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía. Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su Gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que recupere su belleza, sus visitantes y su desarrollo”, expresó.

El mandatario aseguró que el propósito es abrir una nueva etapa de recuperación para Tequila, enfocada en el bienestar de sus habitantes y en el fortalecimiento de sectores clave como el turismo, el comercio, el campo y la actividad artesanal.

. . (ALICIA REYES)

Proyectos y acciones anunciadas

Entre las iniciativas contempladas se encuentran:

Infraestructura y obra pública: rehabilitación de espacios urbanos y proyectos de conectividad.

rehabilitación de espacios urbanos y proyectos de conectividad. Educación y deporte: programas de apoyo escolar y actividades para jóvenes.

programas de apoyo escolar y actividades para jóvenes. Emprendimiento y desarrollo rural: impulso a pequeños negocios, productores locales y proyectos agrícolas.

impulso a pequeños negocios, productores locales y proyectos agrícolas. Promoción turística y fomento cultural: campañas para atraer visitantes y fortalecer la identidad cultural de Tequila.

campañas para atraer visitantes y fortalecer la identidad cultural de Tequila. Apoyos específicos para mujeres: programas de inclusión y desarrollo económico con perspectiva de género.

En materia de seguridad, se mantendrá la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el fin de garantizar condiciones de tranquilidad tanto para residentes como para turistas.

Trabajo conjunto con autoridades locales

El Gobernador sostuvo reuniones con la Presidenta Municipal Interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, integrantes del Ayuntamiento y organismos empresariales, con el propósito de dar seguimiento puntual a los proyectos y asegurar su correcta implementación.

La mesa interinstitucional permitió establecer acuerdos de colaboración entre los distintos sectores, consolidando un frente común para que Tequila recupere su dinamismo económico y social, y reafirme su posición como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Jalisco.