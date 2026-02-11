Regidora de Morena reitera: alcaldesa interina de Tequila conocía actividades ilícitas de su antecesor

Diego N El alcalde de Jalisco recibió múltiples denuncias por extorsión y está acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado

Aunque era un secreto a voces todo lo que sucedía en Tequila, la dirigencia de Morena Jalisco hizo caso omiso a las irregularidades y actividades ilícitas cometidas en el municipio por el presidente municipal Diego Rivera Navarro, quien ahora está preso acusado de graves delitos federales.

El señalamiento contra el partido lo hizo público la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval, quien pertenece a ese mismo instituto político y que debido a las amenazas que sufrió y a las diferencias con el alcalde aprehendido el jueves 5 de febrero por fuerzas federales, está protegida con el dispositivo de geolocalización “pulso de vida”.

La edil morenista, en entrevista con Radio Métropoli, reiteró que la recién nombrada alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, estaba enterada de las actividades ilegales de su antecesor, pues si “permanecías al lado de él creo que es porque lo conocías y estabas de acuerdo de alguna u otra manera”.

“La parte buena es que los puestos claves como secretaría general, contraloría, director de seguridad pública, etcétera, quedan a disposición y votación del cabildo”, consideró, y advirtió que “vamos a trabajar y presionar a la presidenta porque no pueden permanecer, es terrible llegar y ver a los mismos personajes”.

La regidora opinó que hay otros puestos que dependen directamente de la presidencia municipal y deben tener cambios, entre ellos el de obras públicas.

Especificó que se tiene un plazo provisional de dos meses para determinar si la presidenta municipal interina continúa en el cargo y dijo que la designación de la interina la hizo Morena Jalisco y que el partido sólo se ha acercado desde un principio a los regidores afines al ex presidente “en cambio con los que opinamos y actuamos diferente, siguen sin acercarse”.

Respecto a su integridad física por los señalamientos que ha hecho, dijo que cuenta con el “pulso de vida” y que ahora se le proporciona seguridad por parte del gobierno del estado y de militares.

“Creo que el riesgo es mayor si te quedas callado; a mí me da ha dado mas miedo el silencio”, indicó.

VINCULAN AL EX ALCALDE POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO AGRAVADO

En el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Altiplano, situado en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue celebrada la audiencia en la que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó pruebas en contra del ex presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N” por su probable participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de secuestro y secuestro agravado.

El juez que conoce del caso concedió el auto de vinculación a proceso y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, además de que ratificó la prisión preventiva oficiosa para el ex alcalde.

Por los mismos delitos fue vinculado a proceso Juan Gabriel “N”, ex director de catrasto de Tequila, Jalisco, mientras que Juan Manuel “N”, ex comisario del municipio, fue vinculado a proceso por el primero de los delitos citados. Ambos hombres, cercanos al ex alcalde, fueron detenidos junto con él en un operativo de fuerzas federales el 5 de febrero pasado, pero ellos están recluidos en el CEFERESO de Villa Comaltitlán, Chiapas.

Entre los delitos por los que se acusa al ex alcalde se encuentra el haber privado de la libertad a un precandidato municipal de Morena y a su suplente, para que renunciaran y le dejaran la candidatura libre a Diego “N”.

Aparte, Isaac “N”, ex director de obras públicas del municipio, quien está recluido en un complejo carcelario de Michoacán, fue vinculado a proceso por posesión de una pistola calibre 9 milímetros, balas y metanfetamina.

En la audiencia contra Isaac “N” se dio a conocer que la madrugada del 5 de febrero, se realizó el operativo en el que fueron capturados el ex alcalde de Tequila y tres funcionarios municipales, por parte de 42 elementos de las fuerzas federales, a los que Isaac amenazó con el arma de fuego que a final de cuentas le fue asegurada con tiros útiles al calibre y droga.