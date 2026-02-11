SICT realizará obras de conservación en red de carreteras libres de peaje en Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco reforzará los trabajos de conservación periódica y rutinaria 2026 en la Red Carretera Federal libre de peaje de la entidad.

La dependencia federal informó que en los primeros cinco meses del año se realizarán labores de repavimentación en 144 kilómetros de las carreteras San Luis Potosí-Guadalajara, Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara-Chapala, entre otras.

Agregó que en una segunda etapa de obras de conservación periódica, programada a mediados de año, se trabajará en 660 kilómetros más de carreteras federales en la entidad.

María Padilla Romo, Directora General del Centro SICT Jalisco, destacó que parte de estos trabajos se harán con el Tren de Pavimentación que entregó el Gobierno de México a la entidad, y otra parte se realizarán a través de empresas contratistas.

Padilla Romo, informó también que ya comenzaron los trabajos de conservación rutinaria, entre ellos el bacheo, deshierbe y limpieza de cunetas y obras de drenaje, en los 2 mil 160 kilómetros de la Red Carretera Federa libre de peaje de Jalisco.

Lo anterior fue señalado por la funcionaria federal ante decenas de constructores que asistieron en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, al acto protocolario de firma del convenio de colaboración para la instalación de la Comisión Mixta 2026, para el trabajo conjunto entre dicho organismo y el Centro SICT Jalisco.

“El objetivo de este acuerdo es coordinar y sumar esfuerzos en áreas estratégicas que impulsen el desarrollo de la entidad y mejoren las condiciones de infraestructura en beneficio de la ciudadanía”, explicó SICT Jalisco.

Durante el evento, la Directora General del Centro SICT Jalisco, destacó el incremento que ha tenido la participación de los constructores de la entidad, en licitaciones públicas federales, en particular para la conservación de carreteras, ya que el 95 por ciento de las empresas que participan, son locales.

La SICT destacó que el objetivo de estos trabajos de conservación es brindar mayor seguridad a los usuarios de la red carretera federal y apoyar el desarrollo de la entidad.