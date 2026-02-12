Fiscalía Anticorrupción también tiene indagatorias vs alcalde de Tequila; le investigan peculado y abuso de autoridad

A las imputaciones por delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado que acumula el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, preso en el reclusorio del Altiplano, se le suman otras investigaciones en el fuero común, pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco mantiene abiertas indagatorias en donde se señala al edil como sospechoso en peculado y abuso de autoridad.

Diego Rivera Navarro El concierto de Los Alegres del Barranco se habría organizado como parte del acuerdo del exalcalde con el CJNG

El ex presidente municipal, a quien se ha relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, tendría que responder por presunto peculado debido a que prácticamente se apropió del Museo del Tequila para convertirlo en su domicilio particular, aparte de haberle hechos modificaciones sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El haberse adueñado de ese inmueble con valor patrimonial puede ser considerado como delito de peculado, pues la finca le fue entregada en comodato por el Gobierno de Jalisco para fines culturales y de promoción turística, mas no para disponer de ella a su consideración.

Asimismo, el ex alcalde podría haber incurrido en abuso de autoridad pues existen indicios de que contrataba guardaespaldas al margen de la Ley de Seguridad, situación que también es investigada por la Fiscalía, al igual que otros expedientes por la contratación de personal para el Ayuntamiento de Tequila sin que tuviera los perfiles adecuados.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá concluir las pesquisas con un nuevo titular, pues el actual, Gerardo de la Cruz Tovar, termina su gestión a la medianoche del próximo 14 de febrero. El fiscal que asumirá al frente de la dependencia será Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez.

El ex alcalde de Tequila, capturado la madrugada del 6 de febrero por un operativo con más de 40 agentes federales, fue vinculado a proceso la noche del pasado martes por delitos federales. Tres ex funcionarios de su administración, que fueron detenidos con él, también quedaron presos y se encuentran en reclusorios fuera de Jalisco.

