Obras de rehabilitación en carretera a Morelia concluirán en abril

Obras de SICT en carreteras de Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó sobre los trabajos de conservación periódica en la carretera federal Morelia-Guadalajara, en el tramo San Agustín-Entronque Acatlán, con dirección hacia Colima.

“Las acciones de mantenimiento consisten en renivelaciones y micro aglomerado sobre la cinta asfáltica, en los carriles de salida de la zona metropolitana de Guadalajara hacia el entronque Acatlán”, indicó la dependencia federal.

Las labores abarcan del kilómetro 118+900 al 122+300, y del kilómetro 127+800 al 135+700, se realizan durante el día y concluirán el mes de abril próximo.

Estas obras son necesarias para garantizar una mayor seguridad y movilidad, por lo que se hace un llamado a los usuarios a respetar los señalamientos de protección de obra y los límites de velocidad, señaló SICT Jalisco.

Añadió que los trabajos realizados en la carretera Morelia-Guadalajara forman parte del Programa Nacional de Conservación Carretera 2026, mediante el cual se dará atención a la red federal libre de peaje de la entidad.

SICT Jalisco recordó que durante 2026, se llevarán a cabo obras de conservación periódica y rutinaria, a fin de mantener en óptimas condiciones las carreteras de Jalisco, en beneficio de la población.

“Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de mejorar la conectividad, el flujo vehicular y la seguridad de la red carretera federal libre de peaje del estado”, agregó la dependencia del Gobierno de México.