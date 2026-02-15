Otra munícipe en asuntos legales: regidora de Ocotlán investigada por posesión de especie en peligro de extinción

Regidora de Ocotlán es posesión de especie en peligro de extinción

A los casos legales en los que se ven involucradas autoridades municipales de Jalisco se ha sumado el de la regidora de Ocotlán Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, quien apareció cargando y dándole de manotazos a un mono araña en un evento realizado en la Casa de la Cultura local al que acudió con la representación de la alcaldesa, Deysi Ángel Hernández.

Después de que se difundieron las imágenes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal que se fundamenta en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que castiga la captura, posesión, transporte o comercio ilegal de especies silvestres en riesgo o protegidas por tratados internacionales.

La intervención de Profepa se debe a que precisamente el mono araña es una especie considerada en peligro de extinción y la ley prohíbe tanto el comercio como el poseer uno de esos especímenes.

Tras las críticas que se desataron por las imágenes de la regidora en poder del primate, la munícipe, quien pertenece al partido Movimiento Ciudadano (MC), anunció que renunció a su cargo en el cabildo de Ocotlán, y aseguró que todo fue un error y que el animalito no era de su propiedad, lo cual deberá aclarar ante las autoridades federales.

CASOS LEGALES RELACIONADOS CON EDILES EN JALISCO EN APENAS 8 DÍAS

El jueves 5 de febrero, el alcalde morenita de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue aprehendido por delitos graves como delincuencia organizada, secuestro y extorsión, junto con otros tres funcionarios del ayuntamiento.

El domingo 8 la regidora de Ocotlán Silvia Villarruel acudió a un evento con un mono araña al que en cierto momento golpea en la cabeza cuando el primate se muestra inquieto. El 10 de febrero la visita la Profepa. El día 13 ella decide denunciar a su puesto en el cabildo.

La madrugada del 13 de febrero aparece en Teocuitatlán de Corona, asesinada por asfixia, la regidora y ex candidata de MC a la presidencia municipal de La Manzanilla de la Paz, Blanca Álvarez Chávez.