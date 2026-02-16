MC defiende que el gobernador sea quien elija al titular de la Agencia de Transparencia

José Luis Tostado, coordinador legislativo de MC. El cargo en disputa le corresponde nombrarlo el titular del Ejecutivo.

El tema que genera desacuerdo entre los diputados de las diferentes bancadas del Congreso es quien debe elegir al titular de la Agencia de Transparencia que suplirá al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI).

La bancada de MC defiende que ese puesto debe ser nombrado por el titular del Ejecutivo y no por el Congreso, afirmó el coordinador parlamentario emecista, José Luis Tostado Bastidas.

El grupo de académicos “Compromiso Jalisco” hizo un pronunciamiento público, debido a que hace ya dos meses se venció el plazo para aprobar las reformas secundarias en transparencia.

“Corresponde al Ejecutivo nombrar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. No hay porque violentar ese principio, porque estaríamos violentando la normatividad. Invocan algunos ‘es que la Contralora se nombra en el Congreso’, pero eso lo dispone la Constitución, no porque se trate de una invasión de facultades es que desde aquí podamos determinar, corresponde al Ejecutivo designar a los funcionarios que integran la administración pública y las nuevas autoridades de transparencia y rendición de cuentas dependen de la Contraloría del Estado, ya constituida. Ese es el punto (de conflicto) que yo no veo ni siquiera donde hay punto, pero esa es la razón y sí es el caso, habrá que debatirlo consecuente en la tribuna”, subrayó.

Por la bancada de Morena, el diputado Alejandro Barragán, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, responsable de elaborar el dictamen sobre las leyes secundarias de transparencia, señaló que espera que en los siguientes días se lleguen a acuerdos entre las ocho bancadas parlamentarias, representadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“En la Junta de Coordinación Política en la intención de tratar de buscar el acompañamiento de más grupos parlamentarios, es que se ha detenido un poco el impulso del dictamen. Yo estoy seguro de que todos tomamos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad la opinión, no solo de “Compromiso Jalisco”, sino de muchos otros especialistas, la propia Contraloría y que todo mundo nos opera a que saquemos el tema y creemos que se está perdiendo un poco ya la tolerancia de muchos de los actores sociales y creo que -yo me sumo- a la inconformidad de que el proyecto todavía no está listo y que todavía no nos den la oportunidad de brindarle a Jalisco las leyes secundarias en materia de transparencia”, subrayó.

Ante la falta de las leyes secundarias en transparencia, es la Contraloría del Estado, la que recibe y resuelve los recursos de impugnación cuando un sujeto obligado se niega a entregar información pública a los ciudadanos.

Actualmente, se han presentado en estos dos meses 2 mil 869 recursos legales de acceso a la información y de transparencia.