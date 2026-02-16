Zapopan abrirá la primera cafetería Tien_nda para impulsar a emprendedores locales

Tien_nda Zapopan

El gobierno de Zapopan anunció la próxima apertura de la primera cafetería Tien_nda en el municipio, un espacio que busca promover el talento local al brindar oportunidades de venta a emprendedores y emprendedoras.

De acuerdo con la convocatoria, el nuevo establecimiento abrirá sus puertas en breve e invita a personas con proyectos de alimentos, bebidas, postres o snacks a registrarse para comercializar sus productos dentro del lugar.

Autoridades municipales señalaron que este espacio fue diseñado para apoyar a quienes buscan consolidar sus negocios, ofreciendo un recinto para dar visibilidad a sus marcas y ampliar su alcance en el mercado.

Las personas interesadas pueden consultar más información y realizar su registro a través de https://forms.gle/sAuULkku5bFFKomJA, con el objetivo de formar parte de este proyecto que apuesta por la economía local.

