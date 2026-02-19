Arranca la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajo 2026 con cena de gala

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, encabezado por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, inició las actividades de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería (FICC) Tlajo 2026 con una Cena de Gala con Causa a beneficio del Sistema DIF municipal.

El evento se llevó a cabo en el Lienzo Charro Santa María y contó con la asistencia de autoridades, representantes del sector empresarial, patrocinadores y ciudadanía. Los recursos recaudados serán destinados en su totalidad al fortalecimiento de los programas asistenciales del DIF Tlajomulco.

Durante su intervención, el alcalde señaló que lo obtenido a través de la venta de boletos permitirá ampliar la entrega de apoyos como sillas de ruedas, despensas, pañales, atención médica y alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. Subrayó que el objetivo es que cada recurso se traduzca en beneficios concretos para las familias del municipio.

“Yo solo les quiero decir que es cuando vale la pena el servicio público: cuando unimos esfuerzos para que las cosas valgan la pena. Esta es una cena con causa; cada centavo va a llegar a las familias que más lo necesitan. Bianca se va a encargar no solo de que lleguen, se los va a llevar personalmente porque es bien chambeadora”, expresa Quirino.

Asimismo, informó que esta actividad marca el inicio formal de la segunda edición de la FICC Tlajo 2026, cuya inauguración oficial se realizará el próximo domingo, posterior a la cabalgata monumental.

En el evento se contó con la presencia de Gustavo Camacho, Mayor de Pico Rivera, California, ciudad hermana de Tlajomulco, así como de autoridades municipales, legisladores locales y representantes de organizaciones civiles.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, explicó que los recursos recaudados serán aplicados directamente en programas de asistencia social, priorizando la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

“Esto está hecho con mucho amor para ustedes. Decirles que su boleto hoy se convierte en una silla de ruedas, en una despensa, en alimento, en leche, pañales, en infinidad de cosas que casi siempre entregamos personalmente, porque es la manera en que trabaja el DIF y la forma en que hemos sensibilizado nuestro corazón para estar hoy aquí presentes”, destaca.

Como parte del programa, se realizó la subasta de 25 piezas artesanales elaboradas por creadores locales y del estado de Jalisco, con el propósito de sumar recursos adicionales a la causa.

Con este arranque, el Gobierno municipal dio inicio a la agenda cultural y tradicional de la FICC Tlajo 2026, destacando que el evento no solo promueve las tradiciones vinculadas al caballo y la charrería, sino que también incorpora acciones de carácter social a través del DIF municipal.