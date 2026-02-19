Realizarán jornada gratuita de esterilización y vacunación animal en Tlaquepaque

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque anunció la realización de la jornada gratuita “Huellitas Mundialistas”, enfocada en servicios de salud para perros y gatos, el próximo 25 de febrero.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 14:30 horas en el Centro Cultural El Refugio, donde se ofrecerán servicios de esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica. La jornada se organiza en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

De acuerdo con la información municipal, el objetivo es fomentar la tenencia responsable de mascotas, contribuir a la reducción de la sobrepoblación animal y prevenir enfermedades transmisibles.

Huellitas mundialistas (Cortesía)

Las personas interesadas pueden solicitar informes vía WhatsApp al 392 131 3721 o comunicarse a los teléfonos 33 3600 7145 y 33 3333 6790, extensión 66.

También es posible acudir directamente a la Clínica de Salud Animal Tlaquepaque, ubicada en la colonia Nueva Santa María, donde se brinda orientación sobre los requisitos y procedimientos.

El municipio informó que esta jornada forma parte de un programa permanente que se realiza en distintas colonias.

Según el calendario difundido, las próximas fechas serán el 4 de marzo en la Clínica de Salud Animal Tlaquepaque (colonia Nueva Santa María); el 11 de marzo en Las Juntas; el 18 de marzo en San Sebastianito; y el 25 de marzo en La Ladrillera.