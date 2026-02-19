Un conflicto atemporal en una ciudad bajo la intervención francesa

"El mundo secreto de las muñecas". FOTO: Secretaría de Cultura Jalisco

Un conflicto íntimo entre madre e hija acrecentado por la situación política de la ciudad de Guadalajara durante la intervención francesa de 1864, es la trama principal de la obra de teatro “El mundo secreto de las muñecas”, escrita por el dramaturgo tapatío Ulises Alejandro Sánchez Origel.

La puesta en escena no sigue una historia lineal sino que juega con el tiempo: va y viene de 1864 hacia 1850, para mostrar a una de las personajes cuando es niña; después se adelanta a 1866, en los momentos en que inicia el repliegue de las tropas francesas.

Así, a la par del entramado que funge como hilo conductor -con sus regresiones y progresiones- surgen las referencias de sucesos célebres de la época, entre ellos la inauguración del Teatro Degollado con la presentación de la soprano Ángela Peralta -en plena ocupación del invasor francés-, una anécdota sobre el típico y muy tapatío birote, y los nombres de próceres locales como Eulogio Parra, Irineo Paz (abuelo del escritor Octavio Paz) y Ramón Corona.

El autor de la obra, Ulises Sánchez Origel, psicólogo de profesión, relató para La Crónica de Hoy Jalisco que decidió abordar ese contexto histórico porque le parece que es un periodo que ha sido poco explorado y poco difundido.

También dijo que se inclinó por el tema debido a su gusto por el teatro de época y -cual buen psicólogo- por entender “las situaciones humanas que son atemporales, los conflictos que se presentan en todo momento de la historia de la humanidad y también las variaciones que existen; por ejemplo el personaje de la mamá que ejerce cierto control sobre la hija, casi no en función de lo que se esperaba en esa época, pero mucho más de lo que podría ejercer una mamá el día de hoy”.

El dramaturgo indicó que quiso “experimentar con la polarización política de ese tiempo y que sigue vigente hoy en día después de 160 años”, aunque en otras circunstancias.

Agregó que trató de mostrar ciertas contradicciones, como la del actuar de la madre que en la puesta en escena trata de someter a la hija pero ella misma no se somete, y que buscó igual retratar “esa valoración malinchista muy tapatía y muy mexicana”, que en la obra se refleja cuando se dice que lo francés es más elegante, más bonito, que lo local.

En torno a las muñecas, que en la pieza teatral tienen voz propia y un papel preponderante, el autor expuso que surgen en la época referida, pero no como juguetes, sino como catálogos o modelos a escala para la hechura de los fastuosos vestidos que en ese tiempo se usaban y que también son presentados como parte del vestuario de las personajes.

“El mundo secreto de las muñecas”, de Ulises Sánchez Origel

Compañía de teatro: El Tercer grupo

Fechas: sábados 14, 21 y 28 de febrero 19:00 horas

Domingos 15 y 22 de febrero y 1 de marzo 18:00 horas

Foro: El Tercer grupo

Calzada del Ejército 226-A, entre Medrano y Revolución, Guadalajara, Jal.

(Con estacionamiento propio)

Boletos: En el teléfono 33 1185 2228 y en Facebook: El Tercer Grupo

Dirección: Moisés Orozco

Actrices

Brenda Macháin: Brigitte

Sara Catalán: Giselle

Angelique Leñero: Giselle niña

Samara Leñero (voz en off de las muñecas)