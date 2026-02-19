Urge mejorar el mantenimiento del sistema Mi Bici y que crezca a otros municipios

Estación Mi Bici en avenida La Paz y Federalismo, con una bici. Piden que se de un mejor balanceo de bicis.

Es una buena noticia que el sistema de préstamos de bicicletas Mi Bici, crezca en los próximos meses, con bicis eléctricas, aseguró el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.

Sin embargo, esa instancia pide que a la par de su expansión mejore en forma urgente el mantenimiento del sistema actual, ya que es muy frecuente que haya estaciones sin bicicletas, unidades ponchadas o descompuestas, dijo Jorge Barba, representante del Colectivo Pasos Blancos e integrante del Observatorio.

“Está dejando mucho que desear el sistema. Aquí lo vemos, hay una bicicleta, lleva dos horas así, esta esta estación con una sola bicicleta, pero si caminamos a la mas cercana, seguramente nos vamos a encontrar con un panorama similar, poca oferta de bicicletas. Eso también es un asunto que hay que atacar. Cómo garantiza el gobierno que sí haya un adecuado balanceo y balanceo para que no suceda que llego y tengo que caminar a otra y resulta que tampoco hay y tenga que estar buscando una bicicleta”, dijo.

En un recorrido por cinco estaciones, la mañana de este jueves, se comprobó que ninguna tenía bicicletas en operación. Eso sucedió en las zonas de Mexicaltzingo y la zona del Expiatorio.

Un ejemplo concreto es la estación en la calle de Madero al cruce con Camarena, a una cuadra del templo Expiatorio. Desde las 9.30 de la mañana y hasta las 12.00 horas tenía solo una bicicleta, pero no estaba en operación.

El Observatorio Ciudadano solicitó que las bicis públicas crezcan hacia Tonalá, o a Tlaquepaque, no solo en la zona centro de este municipio o a otos puntos que acerquen a los usuarios a las cuatro líneas del Tren Ligero o al sistema Mi Macro.

Jorge Barba señaló que se revise las tarifas propuestas para el servicio de bicis eléctricas que funcionará a mitad de este año.

“Mencionan que por el solo hecho de desanclar una bici eléctrica va a tener un costo extra de 10 pesos, además del costo de la membresía anual y que cada diez minutos habrá un costo de 10 pesos. Eso es la parte negativa, o la parte que nosotros vemos como preocupante, ese modelo de cobro”, finalizó.