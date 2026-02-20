Encabeza Pablo Lemus entrega de infraestructura educativa y apoyos para transporte en Altos Norte y Sur

Con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como de sus cuidadores, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la entrega de siete camionetas Nissan Urvan, 100 bicicletas y un autobús, destinados a municipios de las regiones Altos Norte y Altos Sur, en beneficio de cerca de 4 mil jaliscienses.

Pablo Lemus (Cortesía)

Durante la gira de trabajo, también se realizó la entrega de la renovación integral del Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho, en Ojuelos, con una inversión aproximada de 14 millones de pesos, así como un recorrido por la planta de manufactura automotriz TaeSung México, como parte de la estrategia estatal de atracción y seguimiento a inversiones.

El mandatario estatal destacó que la entrega de estos apoyos representa un acto de justicia social para la región Altos de Jalisco, especialmente para los sectores más vulnerables, lo que permitirá mejorar significativamente su calidad de vida.

“Gracias a los productores del campo y a todas las personas que han creído en este proyecto. Lo único que les puedo decir es mi compromiso por seguir trabajando por Ojuelos”, afirmó Lemus Navarro.

Apoyo al transporte y movilidad social

Se entregaron siete camionetas Nissan Urvan modelo 2025, con capacidad para 14 pasajeros cada una, así como un autobús Volksbus 2025, con capacidad para 40 personas. Las unidades fueron asignadas a los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Jalostotitlán, Acatic, Mexticacán, Yahualica de González Gallo, Villa Hidalgo y Ojuelos.

En conjunto con las 100 bicicletas, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), destinó una inversión superior a 9 millones de pesos.

Renovación integral del preescolar en Ojuelos

La intervención en el Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho beneficia a 141 niñas y niños de educación preescolar, con una inversión total de 13 millones 895 mil pesos en infraestructura y equipamiento.

“Hoy estamos entregando este preescolar completamente nuevo, que incluye un aula digital y un aula musical. Queremos que desde muy pequeños, las niñas y niños de Jalisco tengan un chip distinto, el de la tecnología vinculada a la educación”, destacó el Gobernador.

La obra contempló la rehabilitación de dos edificios, sanitarios, barda perimetral, bodega, banquetas, pisos, puertas, ventanas, protecciones, red eléctrica e hidrosanitaria, pintura y techos, así como la construcción de ingreso, terraza-comedor, rampas, andadores con guía podotáctil, pozo de captación de agua pluvial, cuarto hidroneumático y aula de música.

Además, se instalaron lonaria en patio cívico, módulo lúdico, luminarias exteriores, jardinería y áreas verdes. Los recursos provinieron del Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), mientras que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) equipó el plantel con mobiliario escolar y seis pantallas inteligentes.

Impulso a la inversión y generación de empleos

Como parte de la gira, el Gobernador visitó la planta TaeSung México, empresa dedicada a la manufactura manual y semi-automática de arneses eléctricos automotrices, que abastece a marcas como Lucid Motors, Rivian, Kia y Hyundai.

La empresa proyecta la generación de hasta 500 empleos directos, y ha realizado una inversión inicial de 6.85 millones de pesos en adecuaciones y activo fijo.

“Ya cuentan con 280 trabajadores contratados y en una siguiente etapa llegarán hasta 500, lo que impulsa de manera directa la economía regional”, subrayó Lemus Navarro.

Reconocimiento al trabajo conjunto

El Presidente Municipal de Ojuelos, Juan Carlos Jasso Romo, agradeció el respaldo del Gobierno Estatal en rubros clave como educación, asistencia social, desarrollo económico y salud.

“Aquí estamos dispuestos a seguir construyendo juntos ese Jalisco con Estrella que usted impulsa con pasión y determinación. Muchas gracias por su apoyo inquebrantable”, expresó.

Asimismo, Román Elías Salas, alumno del preescolar Manuel Ávila Camacho, agradeció al Gobernador por la renovación del plantel:

“Gracias por darnos un lindo kínder, los juegos están muy bonitos y todo está muy bonito”, dijo.

En el evento estuvieron presentes Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social; Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete; Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; funcionarios estatales, legisladores, representantes sindicales y autoridades municipales.