Zapopan fortalece el trabajo con organizaciones civiles con plan para 2026

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Asociaciones Civiles, sostuvo un encuentro con líderes y representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del municipio, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo directo, fortalecer la coordinación institucional y presentar el Plan Anual de Trabajo 2026, enfocado en consolidar el impacto social de estas agrupaciones.

Durante la sesión, se destacó que en Zapopan operan más de 250 organizaciones civiles activas, las cuales contribuyen de manera decisiva al desarrollo social, comunitario y humano del municipio. Entre ellas, sobresalen diversas Casas Hogar que brindan atención integral a más de 400 niñas, niños y adolescentes, garantizando su cuidado, protección y desarrollo.

La directora de Asociaciones Civiles, Emma Sofía Serrano García, subrayó que la actual administración mantendrá y fortalecerá el respaldo a las asociaciones, con el propósito de seguir transformando vidas y acompañar a quienes más lo necesitan.

“Seguiremos con todos los programas que ya conocen, como Subimos por Zapopan, Dar Hogar Zapopan y Zapopan Seguro y Preparado, buscando siempre la mejor manera de apoyarlos y fortalecer su labor, para que puedan seguir haciendo ese trabajo que tanto aman”, expresó.

Por su parte, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, señaló que para 2026 se trabaja en coordinación con la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal) para crear un fondo que permita incrementar el apoyo económico a las organizaciones, así como reforzar las acciones de capacitación, adiestramiento y equipamiento.

“Nos enorgullece contar con programas que brindan capacitación, adiestramiento y apoyo para equipamiento, porque creemos firmemente en el valor del trabajo que realizan las organizaciones civiles”, afirmó.

Durante el encuentro, la Dirección de Asociaciones Civiles presentó los ejes estratégicos del Plan Anual de Trabajo 2026, centrados en el fortalecimiento institucional de las OSC, la capacitación permanente, la vinculación interinstitucional y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos destinados a proyectos de impacto social.

En el marco del programa Sumando por Zapopan, se dio a conocer la evolución del respaldo presupuestal otorgado a la sociedad civil organizada. Durante el periodo 2021-2024, la bolsa inicial fue de dos millones de pesos, cifra que se duplicó hasta alcanzar los cuatro millones de pesos al cierre del mismo periodo. Para la administración 2024-2027, el compromiso contempla incrementar este apoyo hasta ocho millones de pesos, consolidando una política pública orientada al acompañamiento y la corresponsabilidad social.

Las autoridades municipales coincidieron en que el trabajo conjunto con las organizaciones civiles es clave para ampliar la cobertura de los programas sociales, atender problemáticas específicas y fortalecer el tejido comunitario, bajo una visión colaborativa e incluyente.

Con este encuentro, el Gobierno de Zapopan reafirmó su compromiso de mantener una relación cercana, transparente y permanente con la sociedad civil organizada, reconociendo su papel estratégico en la construcción de una ciudad más solidaria, equitativa y con mayores oportunidades para todas y todos.