Continúa código rojo en Jalisco; hay 13 detenidos por bloqueos y 14 por actos de rapiña

La Policía de Jalisco resguarda a visitantes de otros estados varados afuera del Zoológico Guadalajara

La noche de este domingo 22 de febrero, luego del operativo federal que dio como resultado el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara permanecen vacías tanto de vehículos como de transeúntes.

El Gobierno de Jalisco determinó que continúa el código rojo por lo que todas las corporaciones de seguridad se encuentran en alerta, lo que ha influido en que la ciudadanía se resguarde.

En el oriente de Guadalajara las escasas tiendas de abarrotes que decidieron permanecer abiertas lucían atiborradas de clientes que hacían fila para ser atendidos, y productos como leche, queso y tortillas estaban agotados.

Aunque el gobierno estatal anunció que el servicio de transporte público se iría restableciendo paulatinamente este domingo, en un recorrido se pudo constatar que en avenidas del municipio de Guadalajara no circulaban unidades de las rutas urbanas, pero tampoco había usuarios a la espera en las paradas del camión.

Las calles de Guadalajara lucen desoladas

Algunos medios de comunicación locales reportaron que por la noche hubo quemas de vehículos en la Avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan, y en la Colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara.

Por el primer caso, la Policía del Estado informó que arrestó a dos hombres en Avenida Juan Gil Preciado y Tercera Oriente, en la Colonia Nuevo México, de Zapopan, acusados de incendiar el auto en esa zona.

27 DETENIDOS

De información emitida por fuentes del Gobierno de Jalisco se establece que tras los narcobloqueos de este domingo, hubo 27 personas detenidas, 13 de las cuales están acusadas por su presunta participación en los hechos violentos, mientras que las 14 restantes quedaron bajo investigación por supuestos actos de saqueo o rapiña en agravio de los comercios afectados por los atentados.

Sobre los 13 detenidos se detalló que dos fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde un vehículo fue asegurado y otro causante cayó abatido; en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, cuatro sujetos fueron aprehendidos y un vehículo quedó asegurado, y en el Parque Morelos, en pleno centro de Guadalajara, cinco hombres fueron detenidos por la Guardia Nacional, uno de los cuales resultó lesionado. Los dos que restan son a quienes se capturó en la Avenida Juan Gil Preciado.

MIL PASEANTES PERNOCTARÁN EN EL ZOOLÓGICO

Alrededor de unos mil paseantes de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, y Michoacán pernoctarán en el Zoológico Guadalajara, después de que vinieron de visita y ya no pudieron regresar a sus lugares de origen por los narcobloqueos de este domingo 22 de febrero.

Los turistas pasarán la noche en 30 automotores, incluidos varios camiones foráneos en los que llegaron a Guadalajara, y que se hallan en el estacionamiento del zoológico, con apoyo del DIF que les proveerá de algunos víveres, mientras puedan volver a sus domicilios.